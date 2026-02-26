El presidente y el alcalde, con humor

Jueves, 26 Febrero 2026 08:10

Fernando García Aparicio nos ofrece una conversación entre el presidente de la Junta y el alcalde de Soria y candidato socialista, entre la ficción y la realidad, y siempre con humor, sobre la política autonómica y local.

Carlos Martínez (C.M.). Presidente tengo una llamada tuya.

Alfonso Fernández Mañueco (A.F.M). Mira bien alcalde, me parece que es la segunda y las dos son tuyas.

C.M. Vamos a ver las fléchitas….

A.F.M. Sí, vamos a ver no sea que yo ….

C.M. Sí, sí, presidente, esto de lo digital a veces el dedito se distrae.

A.F.M. Cuéntame alcalde…..pero no me des otra vez la vara con lo de la lista más votada que por ese camino te van a tirar de las orejas en tú partido. No ves qué con esa teoría Pedro no estaría en la Moncloa y Feijoo llevaría casi tres años allí.

C.M. Hasta en eso sois torpes presidente. Ya la gente ni se acuerda que ganasteis las elecciones. Y en el senado con mayoría absoluta,

A.F.M. Cierto alcalde… es que en la propaganda os manejáis más que bien, pero os habéis pasado y la ciudadanía ha tomado nota. Pero vamos alcalde qué quieres.

C.M. Pues, te vengo a contar presidente, que ya antes de la encuesta de Tezanos que supongo conoces aunque no te guste, tengo, tenía ya el presentimiento “Demetrio Madrid”. Me explico.

Ya sabes que en el 83 nadie del PSOE quería encabezar la lista de Castilla y León, porque se temían lo peor. Y como en lo de Gila, Demetrio dijo “ y sino pa mi” y enseguida se apunto. Y ya ves prácticamente mayoría absoluta.

A.F.M. Si lo recuerdo alcalde. Yo estaba entonces ya en las juventudes del PP y tú debías llevar pantalón corto pues tenías 10 años. Y lo recuerdo pues vaya hostia que nos dio. Vamos que no se lo creían ni ellos.

C.M. Pues presidente algo así va a pasar en estas elecciones. Voy a ser el tercer presidente soriano de la comunidad, pues a los otros ya los conoces. Igual te echan una mano y hacen campaña contigo.

A.F.M. No corras alcalde. Una carambola pasa una vez. En aquella ocasión nadie quiso ser candidato y en estas ya me dirás. Pedro ha tirado de ministros y ministros vice presidentes que ya es, para todas las comunidades y aquí lo ha resuelto con un alcalde- y no el de León precisamente, que aún no se han celebrado las elecciones y ya está pidiendo un congreso-, cuando tenía a Oscar Puente y Ana Redondo que hacían todo lo posible para no serlo. Porque?.

C.M. Yo al principio también me extrañé un poco, pero el partido tenía sus encuestas y yo era la mejor opción y voy a dar la sorpresa.

A.F.M. No seas osado alcalde. Tu como yo sabemos porque eres el candidato. Otra cosa es que no se haya querido decir pero al final todo se sabe.

C.M. Bueno presidente que las aguas están revueltas pero para todos. En 2017 para que fueras presidente del PP en la región te echaron mano por todos los lados. Hasta Aznar intervino. Si no llega a ser así igual Antonio Silván te había comido la tostada.

Y ya me dirás con dos presidentes sorianos. Luego ministros, presidentes del Senado y Congreso y Soria no despega ni con la ayuda del garamendi soriano.

A.F.M. Gané con holgura lo que no podéis decir todos y lo más importante que hubo contrincante, a ti se te retiraron.

Tú sabes alcalde que las cosas no son así y tu éxito se debe en buena parte a que en Soria los poderes facticos del PP te apoyan, pero para la comunidad no lo harán, esto es otra cosa, otra dimensión que aún no te imaginas. Y Castilla y León ha despegado y lleva velocidad de crucero y a Soria le están llegando esos beneficios. Somos la comunidad deseada.

C.M. Pues ya me dirás presidente en qué. Aquí el dinamizador económico ha sido el Ayuntamiento y su alcalde que soy yo. Y mira que me cuesta dejar esta capital.

A.F.M. No te vayas arriba alcalde, que aún no estamos en campaña. Y colaboramos ambas instituciones por ejemplo en lo de viviendas para jóvenes y alguna cosa más ya me entiendes…. Hay que ser comedido.

C.M. Mira presidente. Las travesías, el centro de datos, el centro de refugiados, el Banco de España, el Palacio de los Alcántara, etc. si es que me salgo.

A.F.M. Si analizamos una por una esas obras ya veríamos. Solo con las travesías tienes a la población de uñas. En tres/cuatro horas al mes calculan muchos sorianos que pierden en sus desplazamientos ahora con las travesías.

Pero vamos alcalde porque en las elecciones a la comunidad no se vota así, pero puedes tener suerte en Soria si te votan todos los que quieren que te quedes y le sumamos los que quieren que te vayas, te sales.

C.M. Así es. Te lo confirmo yo presidente que conozco Soria y a los sorianos como la palma de mi mano.

A.F.M. ¡Claro! Claro alcalde pero en la comunidad no solo se va a votar en clave regional, también nacional. Y que piensas de lo pasado en Extremadura y Aragón, te tiemblan las canillas o estás preparado para lo que venga.

C.M. Estoy preparado para todo. Y tú presidente, ¿ como te verías en la oposición?.

A.F.M. Ni lo contemplo que diría Felipe González. Por cierto alcalde que te han parecido sus últimas declaraciones. “Divinas palabras” esas de Felipe de que es mejor pactar con Vox que con Bildu. Eso lo sabe España entera desde que se pactó y lo ha tenido que decir Felipe para esclarecer su gravedad.

Pero la propaganda la bordáis, de eso tenemos que aprender.

C.M. No me ayuda o sí ya veremos. Pero yo te quiero plantear presidente estas elecciones en clave regional y supongo que aceptaras un debate mano a mano.

A.F.M. Debates me piden todos y el tiempo de campaña es limitado, todos quieren debatir, ya se encargaran lo equipos de hacer un hueco.

C.M. Pero yo lo que quiero es un mano a mano, tu y yo presidente.

F.M. Espero que así sea. Por cierto allí como esta lo de Soria ¡YA! –que esos sí que nos dieron una hostia de campeonato y que tanto te ayudaron a ser alcalde y ahora se están tentando la ropa por regalarte esta última legislatura cuando todo lo tenían a su alcance. También les tiemblan las canillas? . De ahí lo de la ambulancia. Y por cierto ¿ sabes que ha pasado para que Vanesa desaparezca?.

C.M. No te me vayas presidente, no quieras distraerme que eso son temas locales y estamos en unas elecciones autonómicas y hay que hablar de sanidad, de vivienda, del paro de las oportunidades de los jóvenes etc. etc.

Yo sabía desde el inicio que Soria ¡YA! no se presentaría a las municipales. Es obligación del alcalde estar informado de lo que pasa en los que te pueden hacen competencia. Por eso Rey y yo les decíamos (menudo farol nos tiramos) que se presentaran y les animamos a hacerlo, sabedores antes de que lo decidieran de que no se presentarían.

Y es que vosotros no me habéis presentado competencia. Parece que el próximo candidato a alcalde del PP promete……ya me entiendes presi.

Y lo de la ambulancia no lo acabo de entender.

A.F.M. Y de educación no.¿ De eso no quieres debatir? No te gusta que Lucas, Rocío encabece en Soria, no te gustan alcalde los informes y resultados PISA. Somos lo mejorcito de España y parte de Europa, o no?.

Y lo de la ambulancia te lo explico después de las elecciones, que entonces nos veremos más.

C.M. Bueno también de educación y no tengo inconveniente en reconocer presidente que en educación destacamos aunque algo se debe a la tradición estudiosa y opositora de los castellanos leoneses. Aunque a este paso todos funcionarios. Y necesitamos emprendedores.

Pero os estáis cargando la sanidad queréis privatizarla presidente, todos a copiar el modelo Ayuso.

A.F.M. Pero no querías debate regional alcalde, para que metes aquí a Ayuso,

Verás los sociatas de palabra, de propaganda estáis contra la privatización y tu alcalde en el ayuntamiento de Soria qué. Aguas privatizadas. Basuras privatizadas, parques y jardines privatizados, zonas azules privatizadas y por cierto de las más caras de España y el personal del ayuntamiento a este paso……pues tanto interino es un escándalo y no sé que hacen los sindicatos. Si quieres sigo alcalde… si hasta las pulseras privatizáis, ¡qué vergüenza! .

C.M. Presidente, la sanidad no funciona y qué me dices de los incendios del pasado verano. La Junta presidente no tenía ninguna previsión, ni personal, ni condiciones y también interinos y vaya sueldos…y cuando termina la temporada al paro.

A.F-M. En breve finalizaran las obras del hospital- sin parking que sueñas con ellos- y que está siendo equipado con las tecnologías más modernas y avanzadas.

La segunda fase es más ambiciosa ya que en un pronto futuro, el paciente no tendrá que pasar por el médico de cabecera para todo y así a estos les descargaremos de consultas y dedicaran más tiempo a cada paciente.

C.M. Y me hablas tú presidente de propaganda. Eso es una perogrullada que no se la cree nadie. Y veo la propaganda con el hospital antes o en campaña y la sanidad es de todos.

A.F.M. Una vez terminadas las obras, nos emplearemos en la eficiencia del personal. Aplicaremos el modelo Muface- ese que tanto molesta a la ministra del gobierno y que ahora dice que sí, que si se puede colaborar lo público y privado , si es para el bien común dice- y que por si no lo sabes resulta más barato y más satisfactorio para el personal sanitario y para los pacientes.

El paciente lo que quiere es que le curen, pronto y bien y en esas estamos.

C.M. Cierto que lo de la ministra no ayuda. Y eso pasa por no tener una ministra del PSOE. Pero la transferencia de sanidad está hecha. La responsabilidad es de la comunidad presidente y esa eficiencia de la que hablas, ya veremos.

A.F.M. Si a los que más os gusta lo privado es a los sociatas. En cuanto os duele un poquito el dedo ahí estáis a la medicina privada.

C.A. Estábamos en lo de los incendios. Fue un bochorno para Castilla y León a pesar de que la televisión regional te echó buenas manos.

A.F.M. ¡Qué me dices!. No hay semana que no tenga una queja de una provincia u otra de que la televisión parece del PSOE.

C.M. Cierto que me están tratando bastante bien, pero cambiaré muchas cosas cuando sea presidente. Es una exigencia regional y del partido, ya sabes. Sigamos con los incendios y su personal cuyas condiciones y sueldos hay que mejorar presidente.

A.F.M. Pues ya que hablamos de sueldos, tu cuanto te metes alcalde, qué nómina tienes, aunque pierdas te van a doblar el sueldo según mis informaciones. Te metes 63 mil de alcalde y en la oposición de la Junta entre pitos y flautas son 120 mil según publico la prensa de Tudanca, además del coche oficial.

C,M. Pues no me trago yo la información de internet de que solo te metes 79.415,16 . No me lo trago. Y si es verdad cuando sea presidente lo primero que voy a hacer es poner el sueldo del presidente a la altura del resto de las comunidades y también el sueldo de procuradores. Para que te vayas enterando presidente. La comunidad tiene que estar a la altura del resto, no ser más, pero tampoco menos. Y los privilegios de los políticos igual para todos, o sea para nuestros procuradores también.

A.F.M. Ahora ya se dice de otra manera alcalde. Te voy a poner al día.

Tú cobraras en la oposición 6 veces más o menos que los del salario mínimo y yo algo menos de 6 de presidente. Lo del coche oficial sin comentarios.

Y de privilegios políticos no hables que esta por ahí la Miriam González esa de la España mejor que dice que habría que quitarlos todos y son muchos, hasta los aforamientos dice de quita.

C.M. Si esa es capaz, mejor eso no lo debatimos, pues esta puede arrastrar y es un peligro para nosotros los políticos. No se muerde la lengua y que dice que somos igual para los privilegios, todos incluidos los de vox.

Y lo de 6 veces el salario mínimo tengo que echar las cuentas pero vamos que esta Yolanda de restar para salir adelante ella, ni se da cuenta que aquí tenemos elecciones, como aquí a mi izquierda es un desierto y ciudadanos ha sido un paréntesis.

Me dicen presidente que Igéa ha empezado sus memorias y no te deja bien presi y supongo que después de tanto tiempo contigo tendrá sus secretos.

A.F.M. Y yo los de él, así que poco me preocupa. Le gustaba el coche oficial.

C.M. Con coche oficial se viaja bien. Los ciudadanos deberían saber los Km que hacemos.

A.F.M. Los ciudadanos quieren y necesitan transparencia y antes de que entremos en campaña voy a publicar el sueldo del presidente, consejeros y procuradores en su totalidad. Además alcalde voy a dar a conocer las partidas dedicadas a la financiación de las campañas y de los partidos, con todas sus partidas. La democracia debe ser transparente.

C.M. Espero que cumplas tu palabra presidente. Yo también voy a dar a conocer lo mío, lo de los concejales y todos los liberados y asesores. Pero sigamos con las elecciones.

A.F.M. Pues eso lo vamos a comprobar en los próximos días. Y el que no cumpla su palabra no merece el voto.

C.M. De acuerdo. Sigamos con la política. Si como parece presidente no habrá mayoría absoluta y no quieres que sea la lista más votada la que gobierne que me dices de los pactos futuros.

Te vas a echar en los brazos de Vox, como todo el PP.

A.F.M. Igual que tu quieres dar la sorpresa yo también quiero dar la mía que no te voy a contar ahora. Entiendes alcalde.

C.M. Si presidente pero la gente quiere certezas y programas y tienes que aclarar tus pactos. Cómo y con quien. Pues yo estoy como sabes porque gobierne la lista más votada.

A.F.M. Parece que los sabios votantes de castila y León no van a dejar nada al azar ni a tu izquierda y aquí no esta bildu y ciudadanos desaparece. Pero vamos alcalde que llevamos ya mucho rato y me esperan en una reunión que comienza en unos minutos.

C.M. Pues en un minuto presidente aclara si vas a pactar con la extrema derecha, si te vas a echar en sus manos, no te lo exijo yo te lo pide el pueblo.

A.F.M. No tengo inconveniente en revelar mis futuros pactos, si es que los necesitara, que ahí está la sorpresa. Pero dime alcalde, porque todo puede suceder.

¿Qué pasaría si Vox fuera la segunda fuerza política, o te pisara los talones?

¿Votarías con Vox para echarme de presidente?

¿Aceptarías los votos de Vox para ser presidente?.

C.M. Anda presidente que vas a llegar tarde a la reunión.

Fdo: Fernando García Aparicio