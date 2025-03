El Grupo Sindical Independiente ante declaraciones difamatorias de UGT

Lunes, 03 Marzo 2025 20:22

Los representantes sindicales electos de UGT en el Ayuntamiento de Soria que dimitieron en bloque, han respondido a las declaraciones "difamatorias" emitidas desde UGT y la Federación de Servicios Públicos del sindicato en Soria.

Si, como afirma UGT, hemos hecho un uso abusivo de las horas sindicales, ¿por qué quedan más de 3/4 partes de las horas asignadas a esta sección sindical sin utilizar? Resulta sorprendente que una comisión ejecutiva, con liberados que consumen más de 150 horas mensuales por cabeza año tras año, califique de "abuso" las 20 horas mensuales de las que disponemos los representantes en el Ayuntamiento.

El paraíso de los liberados criticando a los que piden sus horas cuando pueden y las necesitan, para que estos liberados las denieguen, quien sabe si en busca del siguiente puesto a dedo en el Ayto. Además, el uso de estas horas ha sido exclusivamente para fines sindicales, siempre bajo un férreo control riguroso y excesivo por parte de la responsable de organización quien, liberada, limitaba estrictamente nuestras horas, obligándonos a emplear nuestro tiempo libre para reuniones y encuentros con compañeros.

Si tan evidente era ese supuesto abuso, ¿por qué no se abrió ningún expediente disciplinario ni se notificó al Ayuntamiento? Más incoherente aún: ¿por qué UGT ofreció liberaciones sindicales a quienes, según ellos mismos, abusábamos de esas horas? Este control se intensificó tras la marcha del anterior secretario general al equipo de gobierno, quien, desde su posición, manipulaba la federación para evitar cualquier uso de horas que le obligase a ajustar horarios o gestionar personal, priorizando su comodidad sobre nuestras necesidades sindicales. Los verdaderos jueces de nuestra labor son los cerca de 400 trabajadores municipales, que, elección tras elección, nos han respaldado como la lista más votada, con todo el respeto hacia los representantes de CCOO, CSIF y USO, con quienes seguimos formando un bloque sindical sólido.

Las muestras de apoyo de numerosos trabajadores tras nuestra dimisión, junto al respaldo público de la totalidad de sindicatos con representación en la Junta de Personal y el Comité de Empresa, evidencian que nuestra labor no ha sido tan deficiente como UGT sugiere. Sus declaraciones caen en contradicciones: lamentan nuestra marcha mientras nos acusan de abusar de unas horas sindicales limitadas, y al mismo tiempo nos ofrecían mayores liberaciones. Actuamos siempre dentro de la legalidad, con total transparencia y bajo la supervisión férrea de la secretaria de organización, lo que desmonta cualquier intento de desprestigiarnos.

Si el problema fueran solo las horas sindicales, ¿por qué se han dado de baja numerosos afiliados, antes y después de nuestra dimisión, sin disponer de crédito horario? ¿Por qué han renunciado también los enlaces entre la sección sindical y UGT Soria, perdiendo así sus horas? ¿Y por qué dimitió hace meses el delegado de prevención de UGT? (al que por cierto seguimos apoyando a pesar de los intentos de sustituirle por parte de UGT).

No desviamos el foco: nuestra dimisión, como la de muchos afiliados, responde a las incoherencias y la politización descarada de UGT en Soria, completamente al servicio de los intereses del PSOE municipal.

Ejemplos claros son un secretario general que se integra en el equipo de Gobierno socialista y regresa en menos de un año a la Ejecutiva regional de UGT haciéndose cargo nada menos que del área interna para tenerlo todo controlado, o un alcalde socialista dando discursos en eventos de UGT como invitado de honor, presumiendo de tener a alguien de su equipo en la dirección regional. A esto se suma el ex asesor de personal, ahora a cargo de la secretaría jurídica y el Área Interna, demostrando que el PSOE de Soria tiene controlado a UGT Soria y UGT Castilla y León. Mientras, estos representantes sindicales denunciamos al Ayuntamiento por incumplimientos laborales, pero el pasado 1 de mayo, Día del Trabajador, UGT se manifiesta de la mano del PSOE Municipal. Algo que no hicieron CC.OO., CSIF ni USO, quienes sí priorizaron a los trabajadores situando sus banderas al lado de sus representantes sindicales -como debe ser- por encima de alineamientos políticos. ¿Harán lo mismo el 8 de marzo, a pesar de la ausencia de un plan de igualdad en el Ayuntamiento?

Cualquier acusación contra nuestra gestión es una estrategia de desgaste, no un reflejo de la realidad. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos de los trabajadores, con una gestión responsable y transparente que UGT no puede desacreditar. Si esto no es politización, UGT tiene ante sí un serio ejercicio de autocrítica para evitar que el próximo 1 de mayo sea una mera celebración entre concejales y liberados sindicales. Los trabajadores no son ingenuos: saben que la cúpula de UGT prioriza sus cargos y privilegios sobre la defensa real de sus representantes y de los empleados municipales.

Hoy somos nosotros los verdaderamente liberados, libres del yugo de una comisión ejecutiva incoherente y sometida al PSOE municipal, ganándonos el respeto presente y futuro de quienes realmente importan: los trabajadores del Ayuntamiento de Soria.

Fdo: Grupo sindical independiente. Ex-representantes sindicales UGT en el Ayuntamiento de Soria