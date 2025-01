El futuro de Soria

Domingo, 05 Enero 2025 14:16

Mario González censura en este artículo de opinión la protesta en Benamira para rechazar la construcción de un planta fotovoltaica porque, como en otras ocasiones, se trata de defender los propios intereses a los del interés general de Soria, que necesita de muchos proyectos e iniciativas para tener futuro.

El futuro de Soria

Confortado en el letargo navideño y soñando aún con ese mantra de que "hay que aprovechar cada tren”, repetido hasta la saciedad por todos los umpa lumpas de la PPSOE que solo hablan y hablan para no decir nada, la indecente protesta de la Asociación de Amigos de Benamira me devuelve a una realidad donde el futuro de Soria pinta muy negro. A nuestras carencias estructurales, generadas por un caciquismo sin parangón y por una inveterada inoportunidad política, que seguimos viendo hoy tanto en Soria ¡Ya! como en nuestro particular Torrente, se suman ahora todos los quintacolumnistas que, bajo distintos pretextos, quieren hacer descarrilar cualquier tren que siquiera ose acercarse a Soria.

En este contexto, me resulta particularmente odiosa la protesta convocada por esa asociación de enemigos de Soria que se postula contra la aprobación de un proyecto, por parte de un Ayuntamiento de Medinaceli que últimamente tiene la negra, para construir una planta fotovoltaica en Benamira, pedanía de Medinaceli, por los

impactos que pudiera ocasionar la misma en ese despoblado a los pies de la Sierra Ministra que, a su decir, cuenta con menos de 5 habitantes censados (con 1, según el INE 2023 recogido por la Wikipedia). Un impacto que, más correctamente, debemos referenciar en los veraneantes que ahora se escudan en el ecosistema local, en la biodiversidad o en lo que hiciere menester para ejercer un derecho de veto que se parece más a uno de pernada bajo el sofisma de la participación ciudadana.

Y es que, esas preciosidades agrupadas en esa Asociación de Amigos de Benamira y Enemigos de Soria –la segunda parte es cosa mía- temen que la planta fotovoltaica altere el paisaje natural y también el turismo y la calidad de vida de los ‘residentes’ y, por eso, insisten en que su aprobación debería sujetarse a su voluntad y no a la Ley. Yo defiendo todo lo contrario: el cumplimiento de la Ley es el presupuesto habilitante para que cualquier ciudadano pueda emprender cualquier actividad económica. A las personas que no les guste la Ley, tendrán que movilizarse para cambiarla si tienen la representación o la razón suficientes para ello. Nunca al revés.

La permisividad con este tipo de conductas totalitarias que se revisten, siempre, de un halo democrático para sostener intereses particulares frente al interés general, están destrozando el futuro de Soria. Esta Asociación de Amigos de Benamira y Enemigos de Soria quiere, únicamente, hacer de esta pedanía su particular resort de vacaciones. ¡Qué no me lo toquen! Esta gentuza, dicho siempre de forma general, está consiguiendo que en Soria sea imposible aprovechar ningún tren porque frente a cualquier iniciativa -da igual de que se trate- siempre aparece un colectivito que pretende chafarla en pos de sus propios intereses y en perjuicio del interés general de crecimiento y desarrollo que tanto necesitamos.

Todos los países subdesarrollados pugnan por ese desarrollo caiga quién caiga –y antes lo hicieron aquellos que lograron ese desarrollado- pero Soria no, Soria quiere amparar a cualquier pelagatos que diga defender el ecosistema, como si solo en Soria existiera ecosistema. La cantinela es siempre la misma. Ora la granja de Monteagudo, ora la de Cidones ora esta fotovoltaica de Benamira, todas atentan contra el medioambiente. La Ley es la encargada de velar por el medioambiente y si no os gusta, cambiadla. O mejor aún, cambiad a la PPSOE que ya va siendo hora. Pero que no vengan estos ecolojetas a torpedear nada que este amparado por la Ley.

El colmo de todo esto es el populismo de Benamira: un populismo sin gente. Un populismo de 1 censado –no confundir con residente- contra los 671 habitantes de verdad del municipio de Medinaceli (según Wikipedia). ¿De qué residentes nos hablan? ¿De qué consentimiento de la comunidad si allí no vive nadie? Para rematar la labor nos hablan de turismo ¿Quién tiene más turismo? ¡Las grandes ciudades son las que tienen más turismo, cretinos! El medioambiente está muy bien y hay que protegerlo, qué duda cabe, pero eso no puede ser la excusa para que no se pueda hacer nada en ningún sitio. El futuro de Soria está en hacer muchas cosas. Si no podemos hacerlas, pronto colgaremos el RIP en cada una de nuestras puertas.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Maútiko Abogados.