CARTA AL DIRECTOR / El corazón de Jesús

Sábado, 04 Enero 2025 15:55

Blanca Casado da su opinión, en esta carta al director, sobre la polémica surgida por las Campanadas protagonizadas por LaLachus y Broncano, en la que la humorista mostró una estampita con el rostro de la vaquilla de El Grand Prix, un gesto que ha terminado en los tribunales.

Desde la televisión pública se considera valiente ofender o burlarse del corazón de Jesús y desde otros medios se dice que es una broma intranscendente y cobarde de quienes nunca osarian ofender al islam, pero exagerada por los beatos, fanáticos y meapilas.

Yo en realidad estoy de acuerdo con ambos, pero sobre todo con los primeros, porque hay que ser muy valiente o ignorante para ofender al corazon del Dios todo poderoso, pero es más que nada muy triste pensar que no conocen la dulzura de ese corazón, que ama y espera ser correspondido por cada persona y que no le he importa lo pequeña o miserable que sea, que es manso y humilde y consuela, ama y perdona sin límite, que es tan bello que es el creador de toda la belleza de este mundo, que tantas veces destruimos y corrompemos y que se manifiesta en todas las obras maravillosas de la naturaleza y en el milagro de la vida, ese corazón que es el consolador de los hombres, pequeñas pulgas, a veces malvadas, asomadas al abismo, pero merecedoras por El de una vida eterna llena de belleza y Amor infinitos.

Ese corazón, lo creamos o no, es el único camino hacia la verdad y la vida, un camino que hoy todos podemos reconocer y tomar y de lo que algún día nos podremos inmensamente alegrar.

Fdo: Blanca Casado Sáenz