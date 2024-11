Cosas de Soria: desvergonzada guía turística habla de Machado

Jueves, 28 Noviembre 2024 07:33

Regino Páramo relata en este artículo de opinión una vergonzosa escena protagonizada por una guía de turismo en Soria. Llama la atención sobre qué organismo habilita para esta delicada función y qué formación se exige a los pretendidos profesionales.

9 de noviembre de 2024. Sábado. 18 horas. Una guía de Turismo expone a unos veinte inocentes turistas algunos detalles de la vida y muerte de Antonio Machado. A saber: que Gerardo Diego pagó la tumba actual de Antonio Machado en Collioure (la primera, dada la pobreza del poeta, sólo tenía una cruz de madera), dada la amistad que le unía a Machado. Esta sarta de barbaridades las escuché personalmente; no puedo aportar más perlas porque las anteriores me hicieron huir a la carrera de tanto disparate. Me explicaré.

¿Gerardo Diego (1896-1987) amigo de Antonio Machado (1875-1939)? Es cierto que ambos poetas mantuvieron alguna correspondencia y al menos un encuentro a propósito de las publicaciones del primero (sobre todo con el “Romancero de la novia”, publicado en 1922). Pero amistad… Políticamente ni de coña. Machado fue un republicano convencido y comprometido, antes y durante el golpe de estado fascista, lo que le costó la vida. A Gerardo Diego le faltó tiempo para proclamar su apoyo al golpe militar desde el primer momento. Por último, no he encontrado ni una sola referencia que dé fe de que Gerardo Diego visitara nunca la tumba de “su amigo” Machado en Collioure; ni siquiera como uno de los poetas de mayor prestigio en el régimen franquista, por qué negarlo.

¿Y la financiación de la sepultura de Machado? A Don Antonio Machado le enterraron el día 23 de febrero de 1939 en un nicho cedido gratuitamente por una amiga de la propietaria del hotel en que estuvo alojado en Collioure. A su madre, fallecida tres días más tarde que Machado, la enterraron en una zona reservada en el mismo cementerio para personas sin recursos económicos. Fue ya en 1958 cuando se construyó la tumba actual en la que reposan madre e hijo. El suelo fue cedido por el Ayuntamiento de Collioure y su financiación (4.000 francos) se hizo por suscripción popular, en Francia, por supuesto, promovida por un comité formado por poetas franceses (José María Corredor como primer promotor y, entre otros, Camus y Malraux) y en el que participaba el español Pablo Casals. ¿Dónde estaba entonces el “amigo” Gerardo Diego? Y ¿dónde estaba Gerardo Diego en el homenaje que en febrero de 1959, en el cementerio de Collioure, organizaron, entre otros, Louis Aragón, Jean Paul Sartre, Marguerite Duras, Simone de Beauvoir, y Pablo Picasso? Porque sí que asistieron José Agustín Goytisolo, José Manuel Caballero Bonald, Blas de Otero, José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral, Alfonso Costafreda, Ángel González y Alfredo Castellón. Qué ocasión perdida por Gerardo Diego.

De modo que ni fueron amigos, ni Gerardo Diego pagó un solo franco de la tumba de Machado. Ojalá que alguien aportara alguna prueba de lo contrario.

Conclusión: Está muy bien que las y los guías turísticos que operen en Soria estén habilitados aquí, en Soria. Y seguro que la mayoría de estos profesionales lo harán de forma ejemplar, pero casos como el que presencié no pueden permitirse. Por favor, que “por quien corresponda” se les faciliten los elementos para que puedan estudiar y relatar la historia de la ciudad y sus grandes hombres con datos verídicos, sin aportaciones particulares creativas o graciosas.

Fdo: Rufino Páramo