Colon contra el apagón de la democracia

Viernes, 09 Mayo 2025 09:59

Amalio de Marichalar denuncia en este artículo de opinión la indignidad demostrada del presidente del Gobierno y anima a acudir masivamente a la plaza madrileña de Colón este sábado 10 de mayo, para denunciar el apagón de la democracia.

Este sábado a las 12 tenemos todos los españoles pensemos lo que pensemos una cita por responsabilidad y obligación en Colon.

Llueva o truene y si es asi, aún mejor, hemos de sacar lo mejor de nosotros mismos por la dignidad de España .

El apagón de nuestra democracia hemos de corregirlo este mismo sábado.

La dignidad de una nación que es el marco que nos permite ser a todos iguales ante la ley con los mismos derechos y obligaciones y en cualquier rincón.

La indignidad de no dar el pésame a las familias de los al menos cinco muertos por el apagón de toda España y que ayer indignamente el presidente del Gobierno citó tras un largo discurso y solo para compararlos con 8000 del cambio climático. De no haberlo visto no lo hubiéramos creído que alguien muestre ese desprecio e ignominia cuando tenía que haber declarado el mismo lunes 28 de Mayo el luto nacional.

La indignidad de no pedir perdón ese mismo lunes a todos los españoles y a todos los portugueses. Es inaudito un presidente de Gobierno de España que no haya pedido perdón a Portugal y no haya llamado al primer ministro de Portugal para darle las verdaderas explicaciones y razones que por supuesto sabe. Y por supuesto, haberlo hecho públicamente.

La indignidad de no pedir perdón de inmediato a miles de españoles atrapados en los trenes este mismo lunes.

La indignidad de gobernar con terroristas y golpistas a los que compra corruptamente los votos necesarios.

La indignidad de no decir la verdad y de declarar una ley de amnistía inconstitucional y al día siguiente ser constitucional .

La indignidad de corromper las instituciones del Estado y usarlas a su libre albedrío.

La indignidad de un Fiscal General del Estado imputado.

La indignidad del ataque desaforado al poder judicial, a los jueces y a los medios libres.

La indignidad de comprar empresas con dinero de todos los españoles sin consultar.

La indignidad de su mujer y su hermano imputados, y la corrupción de su gobierno y su partido al que ha engañado y traicionado.

La indignidad de quien es cómplice de un criminal y usurpador en Venezuela señalado por delitos de lesa humanidad por Naciones Unidas .

La indignidad de quien abraza a Ucrania mientras compra bienes al invasor.

La indignidad de quien vilipendia a las víctimas del terrorismo y sus familias.

La indignidad de quien está dividiendo y enfrentando a los españoles y traicionando el abrazo de reconciliación y perdón que nos dimos hace décadas.

Son tantas razones por las que gritar unidos todos los españoles este sábado en Colón a las 12, que no caben en una enciclopedia.

Son tantas razones para recuperar nuestra dignidad como españoles iguales ante la ley, que el presidente del gobierno ha de dimitir y convocar elecciones libres y seguras pue ya nadie, independientemente de sus ideas, cree lo más mínimo en el .

La dignidad de los españoles ha de clamar unida en Colon este sábado llueve o truene y si es así, salir aún con más convicción. El presente y el futuro de España está solo en nuestras manos.

La dignidad de España está muy por encima de quien a diario y voluntariamente la está traicionando y la está apagando, ni más ni menos que desde la presidencia del Gobierno. La dignidad de España ante el mundo está en nuestras manos. Seamos consecuentes y defendámosla por encima de cualquier idea o situación. España es de los españoles y no de quien no cree lo más mínimo en ella. Salvemos nuestra dignidad, nuestra libertad y nuestra democracia.

¡Todos unidos a Colon el sábado a las 12, por la dignidad de España!.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda