Los/las excluidores/as inclusivos/as

Lunes, 12 Mayo 2025 08:18

Saturio Hernández, al hilo de un artículo de opinión de Juana Largo, reflexiona sobre la condición humana que nos hace ser excluidores e inclusivos en determinadas situaciones, y pone ejemplos en la gestión del Ayuntamiento de Soria que, lejos de adoptar decisiones para la generalidad de los ciudadanos, excluye a unos.

Los/las excluidores/as inclusivos/as

El 4 y 7 de mayo Juana Largo nos ofrece en la Tribuna del Mirón dos comentarios sobre “excluidores”.

Y sin perjuicio de su intensa y extensa reflexión parece bueno que se deba y que se haya de señalar que todos/as, en un momento dado, somos excluidores/as sólo, inclusivos/as sólo o excluidores/as inclusivos/as, y, normalmente, somos lo último, pues nadie quiere tener o pretende tener el concepto de excluidos o de que excluyes a otros/as, y eso se observa y cada vez con más intensidad en los cumpleaños cuando el o la que cumple invita a casi todos/as, unos/as de su círculo, otros/as cercanos, y otros/as alejados, pero que pueden serle de acicate de futuro o que quiere o lo hace con el deseo interno de recomponer afinidades.

Pero en todo caso es exclusión o esa inclusión lleva en si mismo el signo de todo lo polarizado de la situación.

Es por ello que la generalización es una regla insuficiente, por no decir baldía e inoperante de explicación y, sobre todo, si se quiere hacer pivotar o ponerla en mano de un guía, ya que los principios no son una filosofía sin atarse a los hechos concretos, se guste o no unos hechos que se transcienden en sí mismo para formar la categoría y la generalización que puede, o no, según los casos, expandirse o restringirse.

Además, la generalización de las afirmaciones sin atender a los hechos, pues como se dice en otro caso fuera de los hechos como si los mismos fueran un apéndice irrelevante, genera que cualquier afirmación que podría tener algún valor y se queda en una aporía insustancial e inefectiva.

Es decir, ya ciñéndonos a los hechos, si se llega a afirmar la futura “y algún amigo dice que si fuera demolición, lejos me lo fiais” demolición de la más famosa Quinta planta de muchas ciudades, la exclusión inclusiva sería o podría ser relativizada porque los que defendieran la demolición, o los que no la defendieran, excluirían a los otros o a los que piensan de distinta forma.

Lo mismo ocurriría con el eterno Cerro de los Moros o del embudo “embudado” o del salvaje y descontrolado hecho de la pavimentación con adoquines sin sentido.

Igual que los que tildan de ineficaces carriles bici, con usuarios únicos cada semana, no cada día, el cierre real de la ciudad y del centro al coche sin modelo alternativo para todos, y estos supuestos y otros más pueden ser achacados como excluidores, y eso no es cierto, la generalización sin hechos es una elucubración sin efecto alguno, como el convenio del 2006 que por no pronunciarse el Ayuntamiento sigue y sigue sin variación y sin que realmente pase nada, ni siquiera existan excluidores/as y menos con inclusivas soluciones que no se quieren, ni se desean.

Pero si existen exclusiones, existen inclusives, y esos hechos correlativos van evolucionando de acuerdo a los hechos de ese día a día, ejemplo es el apagón caos total, pero serán situaciones de “excluidores/as” y sin alternativas para inclusivos/as, pues se tiende a que haya una sola verdad, por lo que, eso que no es así, genera siempre el problema de la rutilante verdad que cae en la inefectividad, pero con un acento de influencia en la sociedad que hace a ésta excesivamente conformista por eso no se dan excluidores/as, existen quienes quieren exterminar la diferencia en libertad.

Y por ello, y además, el empleo de masculino y femenino en este escrito es un innecesario hecho, superfluo y falso, pues ya ha dicho la Academia francesa, igual que sus más de 50 mini-nucleares y eso que en España se necesitan como el comer, el apagón del 28-4-2025, 12,33 horas, no fue, parece, más que un aviso ante un hecho judicial del que no se quería que se hablara, ni en ese momento, ni después.

Fdo.: Saturio Hernández de Marco