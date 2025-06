Homenaje a Dionisio Ridruejo (Cincuenta años de su muerte)

Domingo, 29 Junio 2025 07:32

Juana Largo reivindica la figura de Dionisio Ridruejo en el cincuenta aniversario de su muerte y lamenta que las instituciones se hayan olvidado de él, y de su obra, en Soria.

Homenaje a Dionisio Ridruejo (Cincuenta años de su muerte)

Ridruejo Jiménez (El Burgo de Osma, Soria, 12 de octubre de 1912-Madrid, 29 de junio de 1975) fue un escritor y político español perteneciente a la generación del 36 o primera generación poética de posguerra.

Miembro temprano de la Falange Española de José Antonio Primo de Rivera, durante la Guerra Civil fue responsable de propaganda en el bando franquista. Abrazador de un discurso abiertamente totalitario, marchó como voluntario de la División Azul durante la Segunda Guerra Mundial; a su vuelta reprochó a Franco en una carta no apostar decididamente por el fascismo.

Resultado de sus tensiones con el régimen, fue encarcelado y llegó a exiliarse; durante la dictadura, acabaría experimentando una transición ideológica que le acabó situando en posiciones críticas con Franco. Igualmente, se fue aproximando a la socialdemocracia o a un «liberalismo socializante».

Bien, hasta aquí hemos citado por la Wikipedia, el lector interesado puede consultar más.

Pero cabe añadir sus razones para, a partir de 1955-56, girar de plano con sus anteriores planteamientos abiertamente fascistas hasta lo que en esos años cincuenta dio en otra ideología, la cual contribuyó a nuestra Transición Política y de la cual fue testigo por ejemplo Felipe González. La palinodia que llevaba a la consideración de la firme democracia y del socialismo. Según uno de los estudiosos de su figura (José María Alcalde Jiménez):

“Dionisio Ridruejo cruza la raya para, esta vez desde el otro lado (el de la democracia), proponer la cancelación de la guerra civil: decía sentirse vencido y querer serlo, lo que significa la denuncia de un régimen que se sostenía sobre la victoria y la eliminación de media España […]. Para el Gobierno aún hay clases, aunque para mí dejaron de existir hace tiempo”

Y más: “Esta es mi variación: de mi fe en el mesianismo revolucionario a mi fe en el juego dialéctico de las oposiciones con el objetivo común del bien público, esto es, de la justicia y la liberación de los hombres”.

O, también (en 1965): “Para mí la política no es independiente de la ética.”

Aún tuvo tiempo, antes de morir, de fundar en 1974 la Unión Social Demócrata Española (USDE) y pudo asistir en poco tiempo después a la reunión de dirigentes políticos en la calle del Segre, de la cual saldría, meses después, la Plataforma de Convergencia Democrática.

Y, al respeto de todo esto, ahora se cumplen 50 años de su muerte, pero en Soria solo ha visto la que suscribe esta nota de homenaje circunstancial, pero necesario, a El Burgo de Osma dando un recuerdo de su memoria, cuando en Soria capital yo no he visto anunciado nada de esto. Y da un poco de pena, un soriano tan relevante y que no se le nombre a los cuatro vientos. Y es que, aunque ya sabemos que ahora está todo muy politizado, demoníacamente politizado, o, mejor dicho: lleno todo de instintos y de emocionalidad, como si todos hubiéramos perdido la razón que nos distingue, según dicen, como humanos, sin embargo, también, además de político, Dionisio Ridruejo fue un excelente poeta para no perdérselo y un excelente articulista y ensayista.

Por mi parte he tomado prestado hace tiempo algún que otro libro de la Biblioteca Pública (de la biblioteca personal cedida de Dionisio Ridruejo), de los que él, en su vida, estuvo manejando y leyendo. Dicen que su biblioteca constaba de 9000 ejemplares. Pero lo que nos donó es una joya para los sorianos.

Fdo: Juana Largo