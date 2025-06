Una inconstitucional amnistía

Sábado, 28 Junio 2025 07:46

Amalio de Marichalar desgrana en este artículo de opinión las razones por lass que desde este jueves se ha consolidado un golpe de estado con la declaración de constitucional de una ley inconstitucional y que además es el marco indispensable para desarrollar todos las acciones de suspensión de contrapoderes, forzamiento de una reforma de la judicatura exclusivamente para controlar a los jueces, la anulación de la Guardia Civil y todo lo conducente a la consolidación de un golpe de estado de hecho y de derecho.

Una inconstitucional amnistía

Una inconstitucional amnistia como marco indispensable para la ejecución plena del golpe al Estado Delito de prevaricación de todo un presidente del Tribunal Constitucional, secuestro absoluto, ataque directo y destrucción de la Constitución, cuando desde la Comisión Europea se le ha advertido de que esa ley responde a una autoamnistia de los fugados y golpistas cuyos votos son necesarios para aprobar esa inconstitucional ley en acuerdo pleno con el presidente del Gobierno para recibir a cambio también corruptamente esos mismos votos para ser presidente del Gobierno.

También es conocedor de la votación del plenario del Parlamento Europeo dictaminando que “el Gobierno ataca al Estado de Derecho y a la separación de poderes” y de las intervenciones de estos últimos días también en el Parlamento Europeo denunciando esa ley inconstitucional y el desprecio de España por las normas básicas del Estado de Derecho.

Con todo esto y plenamente sabedor y consciente de todo ello, además de conocer todos los dictámenes e informes más profesionales y sesudos de todo el mundo jurídico, en contra de esta infame ley, aún así, se ha aprobado dicha inconstitucional ley de amnistía, que es también una ley de impunidad del propio presidente del Gobierno, el mismo que dijo horas antes de las elecciones del 23 que era una ley inconstitucional e ilegal, y horas después nos enteramos que desde mucho antes de las elecciones se estaba pactando con el prófugo de la justicia poder hacerla.

El pasado miércoles, desde Bruselas en sede OTAN el propio presidente del Gobierno anticipa la aprobación de dicha inconstitucional ley en una nueva demostración de anticipar lo que sabe incluso antes de deber decirse sin esperar a la reunión del jueves para que sea el Tribunal Constitucional el que hable.

Como digo e insisto, el presidente del Tribunal Constitucional a las órdenes directas del presidente del Gobierno y prevaricando delictiva y criminalmente sabedor y pleno conocedor de los dictámenes contrarios de hace pocos días provenientes de la Comisión Europea y del propio Parlamento Europeo, y no contento acelerando la decisión que iba a a ser el viernes, al jueves y además impidiendo expresamente el estudio previo de esa inconstitucional ley en Europa .

Hay que tener muy en cuenta que esta premura está impuesta por los acuerdos con el prófugo y muy curiosamente también en paralelo la premura para reformar la Justicia a toda costa con tal de poder adoctrinar a los jueces y quebrar la independencia judicial con una ley Begoña - Bolaños cuyo fin es secuestrar al poder judicial para completar los instrumentos necesarios que consolide a perpetuidad el golpe de estado en el que de hecho y de derecho estamos ya inmersos, y desde ayer, si faltaba algo, sin ningún género de dudas.

Por supuesto que estamos en un golpe de estado y prescindo ya de si es blando, por hitos, o de cualquier otra naturaleza. Un golpe de estado lo es por definición y que hoy se haya llegado a el por métodos muy distintos a los clásicos, no impide decir que hemos llegado al mismo hecho.

La gravedad extrema de la consideración constitucional de la ley de amnistía es perversa.

Esa ley inconstitucional de amnistía es el marco sin el cual no puede gobernar un presidente de Gobierno, que no sea de forma corrupta. Es el marco por el cual las exigencias de un prófugo para la independencia y para acabar con España, en absoluta complicidad con el presidente del Gobierno, se cumplan. Es el marco por el cual el insulto a los jueces y la acusación de lawfaire se puede dar y promover entre los golpistas y el gobierno, como vemos todos los días, para deslegitimar la justicia, sus sentencias y a sus jueces y lograr con ello cambiar los delitos por acciones necesarias de golpe de estado.

Es el marco por el cual se puede atacar a la Guardia Civil y su labor de policía judicial por ser quien defiende la ley y al Estado al cumplir el mandato de los jueces, y poner al descubierto la corrupcion tan brutal encabezada por el Gobierno y además estando ya anulados otros cuerpos policiales que también se dedicaban a ello. Es el marco por el cual se quiere acelerar la reforma de la justicia para para adoctrinarla y secuestrarla y acabar con ello con las acusaciones de tanta corrupción y blindar el proceso y acción golpista para siempre. Es el marco por el cual se puede actuar criminalmente con impunidad.

Es el marco por el cual unos golpistas y un cómplice y auspiciador de golpistas como es el presidente del Gobierno pueden actuar en pacto irrenunciable para acabar con España. Es el marco por el cual una nueva amnistía implica el cambio de régimen al igual que la que se hizo fue por razones allí si, de cambio de régimen. La diferencia es que entonces era para acabar con una dictadura y pasar a una democracia plena y ahora se amnistía para cambiar una democracia plena, a una dictadura tiránica y bolivariana.

Es el marco por el cual se constata que nuestra entrada en Europa fue fraudulenta en cuanto a los requisitos de ser plena democracia que Europa imponía pues la realidad era según parece, que no éramos democracia homologable, y en cambio ser ahora una democracia que cambia las reglas al gusto de un dictador para convertirse en una sátrapa y usurpador del poder.

Es el marco por el cual se consolida la complicidad con el criminal Maduro para sostenerle en Venezuela y permitir que haya usurpado el poder a pesar de que la oposición haya ganado aplastantemente las elecciones y a pesar que tanto el parlamento español como el europeo hayan reconocido sólo al presidente González Urrutia.

Es el marco por el cual el golpe de Estado de hecho y de derecho se consolida y se consolida en profundidad en absoluta impunidad para el presidente del Gobierno.

Es el marco por el cual se ha tenido que acelerar su aprobación ante el inconveniente de la corrupcion lacerante que desborda al Gobierno, que puede venir a complicar los planes de golpe de Estado y de factura plena de dicho golpe .

Es el marco por el que esta inconstitucional ley de amnistía corrompe los fundamentos y bases trascendentales de nuestra democracia.

Por último es el marco por el cual incluso mintiendo en cuanto a los compromisos presupuestarios de defensa y habiendo querido boicotear la cumbre de la Haya de la OTAN , en rueda de prensa es capaz de decir la importancia de la ley que se va a aprobar antes de conocerse y adelantando todo tipo de parabienes por lo que redondeaba su acción golpista y de traición plena a los suyos y al conjunto de los españoles Es el marco por el cual los acuerdos secretos con golpistas y los hechos acumulados de anulación de los contrapoderes, aceleración de una justicia a sus órdenes, desguace de la Guardia Civil, presupuestos anticonstitucionales a Cataluña, y asuncion del incumplimiento de sentencias del español, vilipendio de las víctimas del terrorismo, acuerdos secretos con filoterroristas, componen todo un plan sazonado de corrupción y con sus interlocutores con los golpistas - Cerdan- de máxima confianza, a los que ha tenido que destituir para proteger todo un plan perverso de amplísimo y profundo golpe de estado lleno de ramificaciones inconfesables.

La inconstitucional ley de amnistía, por mucho que la haya hecho constitucional de la noche a la mañana el Tribunal Constitucional supone el secuestro de nuestra Constitución y de nuestra democracia. Un Tribunal que nace en esta etapa adscrito a las órdenes del presidente del Gobierno para dar un golpe de Estado y nace así a sabiendas que en cuanto se le diga va a anular el estado de derecho y cualquier demanda y denuncia a los ataques a la Constitución. Un Tribunal que nace en su última renovación con la premeditación de bloquear el Estado de Derecho y que cuando se quiera apelar a los ataques e incumplimientos constitucionales ya de antemano se va a saber la respuesta ajustada a los deseos del presidente del Gobierno y a su vez esté bajo el control voluntario de los golpistas para así, de la manera más sofisticada, generar sólo una apariencia de legalidad para inmediatamente incumplirla.

Un golpe de Estado a la carta más elaborado aún que en Venezuela. Primero anular todos los contrapoderes y defensas del Estado para inmediatamente llenar de leyes corruptas y acciones golpistas el día a día de la legislatura y cuando todo sea imposible de recurrir y de ganar colapsar definitivamente el sistema y hacer nacer un nuevo régimen. Se dice que se pretende cambiar la constitución por la puerta de atrás y mutarla sin aplicar los mecanismos de reforma que permite la propia Constitución…. Eso era al principio, ahora es ataque frontal a la Constitución no solo cambiándola y transformándola , sino no permitiendo que se vuelva atrás todo ello. Lo de ayer ya no es ataque siquiera, es el último capítulo de la destrucción programada y definitiva de la Constitución con carácter de imposición delictiva y criminal de ese último capítulo, sin margen ninguno a la aplicación del Estado de Derecho .

Lo de este último jueves es el secuestro y acción premeditada definitiva de anulación y destrucción de nuestra Constitución y por tanto es la consumación del mayor golpe de Estado imaginable con profundísima premeditación y elaboración y con la plena determinación de secuestro de las instituciones para impedir cualquier reacción.

Lo de este jueves es mostrar que hay que respetar al Tribunal Constitucional y la democracia al igual que hace Venezuela, al tiempo que quien exige todo ello, el presidente del Gobierno, es autor del mayor golpe de Estado a través de la utilización y secuestro de las instituciones para imponer criminalmente su ley mandando a quien tiene la atribución en el Tribunal Constitucional que lo haga, exclusivamente al dictado de su voluntad. Es la sublimación de la perversion más abyecta de quien en apariencia de legalidad democrática, en el mismo momento la transforma en exclusiva voluntad criminal propia y de inmediato vuelve a barnizar su crimen de democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda