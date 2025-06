Lubia nuclear y no el caos total con el apagón

Miércoles, 18 Junio 2025 07:53

El Gobierno acaba de hacer público el informe que revela las causas del apagón total que sufrió España a finales de abril. Saturio Hernández defiende la utilización de la energia nuclear, con ese proyecto fallido en Lubia, reconvertido en centro de energías renovables.

A las 12,33 horas del día 28 de abril de 2025, fecha y hora que todos recordaremos, -y no se nos olvidará jamás por el impacto del hecho-, para siempre, se presentó en toda España el caos total y esto, que no está entrecomillado y ni está en entredicho, pues fue así, tiene su razón de ser en el hecho de que ese caos total, así, totalmente real y visible, se produjo y no funcionaba nada, salvo las cocinas de gas y, siempre, que no necesitarán electricidad para moverse o impulsarse.

Es y fue una situación similar a la película “La Jungla 4.0” de Bruce Willis.

Situación similar en la Isla Bonita de Canarias, 11.6.2025, noticia de Jorge Dávila en el Diario Levante, y que, en esencia, indica el cero energético que se registró ayer por la tarde en La Palma –el décimo gran apagón en las Islas desde 2005– ratifica la fragilidad de las infraestructuras eléctricas del archipiélago canario, (como de toda España con el uso indiscriminado de energías renovables sin estructura real que lo permita). Un fallo en la central de Los Guinchos, ubicada en el municipio de Breña Alta y gestionada por Endesa, dejó a 50.289 palmeros sin luz durante tres horas. Es la segunda incidencia grave que se da en la isla bonita en el último mes. La anterior se produjo el 8 de mayo y afectó a 19.526 clientes de Los Llanos de Aridane, Breña Alta, El Paso, Tajaraste, Santa Cruz de La Palma, Puntagorda,San Andrés y Sauces y Garafía. Y eso ha pasado muy recientemente en la Isla Bonita de Canarias, apagón que duró unas cuatro horas, que podrían haber sido más tiempo si no hubiera existido una reacción positiva.

Y como ocurrió ni ascensores, ni teléfonos, ni televisión, ni luz, si gas siempre que no fuera impulsado por electricidad en las múltiples facetas que pueden darse y existir, sólo funcionaba lo analógico y no en todo su abanico, y lo que se movía por gasolina y gasoil y gas y demás variedades.

Y por la energía nuclear.

Y surtió todos sus efectos la radio a pilas

No vamos a entrar por lo que pensamos de este muy grave incidente y sus causas, porque nos centramos en la fuerza que tiene, o que puede tener, el CENTRO DE ENERGÍA NUCLEAR DE LUBIA, hoy parece ser que reconvertido en la nada, más bien diluido y sin reales funciones efectivas y de influencia en la población.

Producido el apagón, hoy con la fuerza que da la negativa influencia de las denominadas energías renovables y su inestabilidad congénita y estructural y también coyuntural, vamos que se reúne todo lo negativo para tener un sistema eléctrico que tiene que asegurar el suministro eléctrico a personas, bienes y servicios cada segundo, cada cien mil décimas de segundo, de cada minuto de cada día.

Como se ha de pensar en el futuro, en ese futuro, está el pasado como es el Centro de Energía nuclear de Lubia, que nació para unos fines, luego constantemente desnaturalizados, y hoy sin utilidad práctica y sin realidad.

No desconocemos lo escrito en este tiempo, pero hablar de lo de la bomba nuclear de España y de otras cuestiones, como que “El Ceder celebra treinta años de investigación en energías renovables, se decía el Miércoles, 18 Octubre 2017…”; se decía, igualmente, de los retos que se pensaban y “se pensaban” conseguir, pero todo eso se desvaneció.

Y guste o no esto vuelve a la palestra con otras iniciativas que se articulen para que el apagón del caos total del 28.4.2025 no vuelva ni a pensar que se puede producir o reproducir.

Y sin quedarnos con el desvanecimiento de lo pensado para el Centro de Energía Nuclear de Lubia, éste puede reconvertirse el algo positivo y nuclear para el futuro y para la estabilidad sin saltos de la energía y de su suministro. Y el Centro de Energía Nuclear puede servir de impulso para las instalaciones de energía nuclear y de creación y constitución de minicentrales nucleares como en Francia con una inicial inversión de 17 mil millones de euros para la primera que prevén.

Y sobre todo y ante todo que se vete el cierre de las centrales nucleares de España.

Fdo.; Saturio Hernández de Marco