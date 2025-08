El 2 de Mayo de los españoles de a pie en Santander

Sábado, 02 Agosto 2025 15:32

Amalio de Marichalar describe en este artículo de opinión diferentes hechos que nos ponen en las antípodas de la democracia y que en la manifestación de Santander del pasado domingo se ha denunciado, independientemente de ideologías, ante la gravedad de la situación en España donde el presidente del Gobierno encabeza un “golpe de Estado de nueva generación".

Los españoles de a pie, de cualquier pensamiento nos hemos manifestado este pasado domingo en Santander en la Semana Grande de esta preciosa ciudad y en plenas vacaciones veraniegas. Podrán muchos preguntarse como es que se nos ha ocurrido hacerlo en este momento, pero es precisamente cuando había que hacerlo, pues la sociedad civil, los españoles de a pie de cualquier pensamiento, no vamos a descansar, por mucho que sea verano, en la denuncia a un presidente de Gobierno que ha traicionado lo más sagrado, que es su propia promesa y palabra de defender, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes.

Lo ha traicionado, y es más, se ha servido de lo que la Constitución le permite para apoyarse en siete votos autoamnistiados, corruptos y plenamente inmorales e ilegítimos para lograr su silla previo pago a golpistas de esa autoamnistia absolutamente inconstitucional como así mismo dijo la Comisión Europea en los informes anteriores a dicha aprobación el pasado 26 de Junio, y sabedor el Tribunal Constitucional de dichos informes, que ni siquiera quiso admitir y estudiar, en profunda actitud delictiva y prevaricadora, tanto del presidente del Tribunal Constitucional, brazo ejecutor y a la orden de lo que le pida el presidente del Gobierno, como del mismo presidente del Gobierno.

Santander ha querido denunciar, sin resquicio alguno a calificar la situación tal y como es, la gravísima situación en la que nos encontramos, con un ataque directo al poder judicial y a sus jueces, queriendo acabar con la independencia judicial para hacer olvidar la enorme corrupción, y por la misma razón el pleno apoyo y respaldo de la manifestación de Santander a la judicatura, al tiempo del profundo reconocimiento y agradecimiento de la sociedad española de cualquier pensamiento, pero que respeta y cumple la Constitución y la ley, al poder judicial, por las manifestaciones, huelgas y denuncias históricas a Europa, que dicho poder judicial ha desencadenado por primera vez en la historia en bien de la libertad de todos los españoles.

Santander ha querido denunciar, como hemos dicho antes, la inconstitucional ley de amnistía que permite gobernar a quien infringe las normas básicas de respeto a la democracia de la mano de golpistas, filoterroristas y de todos aquellos que en su programa esta la destrucción de España, que junto al ataque al poder judicial para hacer olvidar los enjuiciamientos por corrupción de su familia, gobierno y partido, y la captura de las instituciones del Estado que hacen de contrapeso, el propio Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el CIS, el Consejo de Estado, el Banco de España , Correos, y empresas como telefónica o Indra , también Televisión Española etc…componen un largo etcétera de demostracion de absoluta captura y secuestro de la democracia, por parte de un presidente de Gobierno que ha traicionado a todos los españoles, lidera la corrupcion mas escandalosa, infringe delictivamente el derecho internacional no reconociendo al presidente legítimo de Venezuela y está denunciado por la prensa mundial.

Todo ello ha de ser contemplado por las instituciones europeas con suma gravedad y urgrncia como hemos pedido también muy especialmente y de forma extraordinaria a Europa al estar dándose también una extraordinaria y excepcional situación de ataque a los principios básicos de la democracia y al “rule of law” que constituye el valor supremo a custodiar de la democracia europea.

Levanta un muro a la oposición, prescinde de presentar los presupuestos generales del Estado aunque diga que lo va a hacer, prescinde del Congreso de los Diputados, diciendo que lo que él quiere se aprobará con el parlamento o sin el, nos da una charla donde dice que todo va bien y Santas Pascuas!

Mientras nos da ese nuevo mitin, a diario escuchamos más y más pruebas de una organización criminal que está hasta la médula de corrupción en su entorno de maxima confianza, pero eso no va con el. Se calla y los medios afines que son mayoritarios no le preguntan por ejemplo que es eso del ex Presidente de la Audiencia Nacional Jose Ramón Navarro que envía mensajes a Abalos en agosto y septiembre de 2020 sobre una sentencia que se ratificó en octubre y que este reenvío a su vez al presidente del Gobierno relativa a la absolución de Trapero y advirtiendo de nuevo todo ello “para que lo manejéis” en un momento muy delicado de negociaciones políticas con ERC y Junts para aprobar los Presupuestos Generales del Estado siendo el responsable de la policía autonómica catalana y su vinculación al golpe como elemento emblemático del indeoendentismo clave para dicha negociación. Gravisimo.

Bolsas de dinero se han llevado al partido y todo apunta a financiación irregular junto a otros varios hechos que se investigan.

Un personaje, Cerdan, mano derecha del presidente del Gobierno, en la cárcel, lleno de información que rodea su corrupcion, la de como se accedió a las primarias corruptamente y un sinfín de barbaridades… se prescinde de el esta vez sin esperar a lo que digan los jueces y resulta que quien es el mullidor de los pactos corruptos de gobierno y por tanto sabe todo, ahí esta sin que el presidente de Gobierno diga nada, como si nada pasara, pero mientras, lógicamente el presidente del Gobierno nos pone a todos en un precipicio para la seguridad nacional. El mismo personaje junto a Koldo y Abalos que formaron el cuarteto del Peugeot, uno de ellos portero de prostibulos, lo mismo de lo que se beneficia de sus réditos el mismísimo presidente del Gobierno. Acuerdos con una compañía china, mientras le pide Europa y Estados Unidos que no haga eso por seguridad de todos con mediador muy sospechoso, Zapatero, el mismo que intercede y protege al criminal de Venezuela, apagón de toda España sin dar explicacion alguna, trenes varados, sin explicar la enorme responsabilidad en las riadas de Valencia, con los índices más altos de violencia contra las mujeres, ataques y desprecios deshonrosos a las fuerzas del orden, vilipendio constante a las víctimas del terrorismo….

¿Es esto una ensoñación o un guion de película para no dormir… o es la realidad?

Sin duda estamos en un momento que no puede ser posible en una democracia europea y seguimos la semana con una ratificación y aval por parte del presidente del Gobierno de un Fiscal General procesado, y dicho a la salida de la Audiencia con SM el Rey en Marivent, lo que supone también tenerlo en la apertura del año judicial, perfectamente pensado por el presidente del Gobierno, siendo absolutamente inadmisible que pueda estar y menos dirigirse al Rey en dicho solemne acto, toda vez que el Supremo también hace dos días avala el procesamiento del Fiscal General habiendo borrado intencionalmente los mensajes de su móvil.

Que el presidente del Gobierno, también hace horas, pida a un expresidente ir a ver al golpista fugado en Bélgica pues el correo anterior está en la cárcel por organización criminal y que después vaya a verle a su residencia veraniega para informar, mientras le dice el fugado que debe ser el mismo el que vaya a verle, y nadie lo descarte tajantemente, es de no poder creer… esto es como poco o bien algo que hace sólo quien ha perdido totalmente la cabeza, o alguien que es un absoluto indigno y perverso personaje.

En resumidas cuentas, Santander quiere ser la imagen valiosa de los españoles de cualquier pensamiento que no estamos dispuestos a que nos roben la independencia judicial, nos roben el estado de derecho, nos roben la Constitución, nos roben la libertad, nos roben la democracia, nos roben la dignidad y nos roben nuestra paz, nuestra palabra y nuestra razón de ser y por tanto Santander es la manifestación que ha iniciado ya un 2 de Mayo imparable que va a recorrer toda España.

En el peor momento, en pleno verano de merecido descanso… la dignidad de España se levanta y dice no a la traición más abyecta jamás conocida de alguien que ha usurpado el alto cargo que ostenta con muy malas artes y muy malas prácticas y como dice ayer mismo The Economist que le muestra directamente que debe tener responsabilidad y dimitir, añadiendo que no hay una buena razón para el, para permanecer.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda