Metamorfosis de Soria, con escombros tolerados en El Mirón

Martes, 29 Julio 2025 07:57

Soledad Fernández Florez dirige esta carta al director en el que denuncia la desnaturalización que está sufriendo la ciudad, con una transformación que consiente vertederos de escombros en el mirador más privilegiado de Soria, que a su juicio no se merece sufrir una metaformosis de este calado.

En la metamorfosis kafkiana de la vieja ciudad de Soria, transformada ya casi en la nueva, especie de extraño insecto, no mariposa, que no sé cómo renombrarla sin ofender a nadie, ha surgido una plaga de monstruitos, como los adoquines saltarines, destinados a crecer y multiplicarse en el presupuesto municipal, alguno hasta amable, como el perro de piedra de la dehesa, que siempre dudo si devoró a la ninfa de la fuente, tan elegante y sensual, o fue ella quien se arrojó a las aguas para inmolarse en el metamorfoseo general. Monstruitos ridículos, como la pobre Dominga, y otros gigantes y feos, como el mercado de abastos, gran obra de arquitectos vanguardistas y quizá poco viajados, que deja ojipláticos y sin habla a los turistas que atraviesan por allí.

Y el monstruazo, que creíamos felizmente extinguido, del vertedero del Bellosillo, ahora renombrado del Mirón y reaparecido por clonación a la puerta de unos de los miradores más hermosos que tenemos. No se trata de un parque temporal, accesorio para las obras anejas de transformación, pues desde hace años el solar es un desparrame de crecientes montañas de residuos, piedras y cascotes, que se agigantan con el tiempo, sin que el Ayuntamiento tome ninguna medida para hacer cumplir la ley y se recicle o valorice, si cabe, tanta porquería.

Por cierto, que no se le ocurra a ningún vecino tirar una casa y echar los escombros por ahí, pues le aplastará el peso de la ley, si no recicla todo perfectisimamente, a través de gestor autorizado que traslade los restos de su demolición a una planta de tratamiento, previo pago de canon y gastos de traslado y reciclado, como debe ser, más caros que los del sepelio, que podrían agregarse, si por incumplir le ponen una sanción de esas que te arden los pelos.

Con tanto desorden en el territorio me gustaría que el Ayuntamiento no presumiera de sus planes de renaturalizar (plantar arbolitos en el asfalto y pijadas variopintas), mientras favorece la desnaturalización de la ciudad, consintiendo vertederos en medio u obcecándose en que se construyan bloques de pisos en espacios naturales periurbanos (Cerro de los Moros). Creo que ningún edil, por muy votado que sea, tiene derecho a reinventar y reventar una ciudad por sus cuatro costados.

El que tenemos me gustaría que se fuera hacia el Mirón a tomar cuatro vientos y de camino hacia la escultura de D.Antonio Machado y señora, en la cima de esos parajes, al pasar por el vertedero se pregunte si cumple las ordenanzas municipales sobre adecuación y debido ornato.También me gustaría que se fuera a tierras remotas a aprender de urbanismo, por si acaso le diera por volver, aunque preferiría que no, y en mis ensoñaciones le imagino impartiendo bendiciones a los paisanos de aquellos lugares lejanos, más allá de Tardelcuende, me pregunto qué gracia les haría y sueño que les encanta y le adoran, y que se lo quedan para siempre.

Fdo: Soledad Fernández Florez