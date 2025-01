Caciques

Miércoles, 15 Enero 2025 09:30

Mario González censura en este artículo de opinión la política basada más en el ejercicio del poder, en beneficio propio, que la que atiende las necesidades de los vecinos y contribuyentes, frente a usos y costumbres políticas marcadas por aumentar el gasto público sin freno, que generaciones de sorianos tendrán que pagar algún día.

Caciques

Soria siempre ha sido tierra de caciques. Unos tipos que ejercen su poder e influencia en beneficio exclusivamente propio. Un modelo que, más o menos, ha venido funcionando hasta ahora y uno de los factores del atraso que acumula Soria porque, para defender su trozo de tarta, han levantado barreras de entrada por doquier. Su influencia ha sido determinante: lo puedes comprobar en los mapas que exhibe Soria ¡Ya!, donde aparecemos incomunicados del resto de España, incluso en el deseo de no pocos sorianos que no quieren que venga nadie, haciendo gala de este nuevo populismo… sin gente.

Mientras el cacique tradicional va decayendo, se alza el cacique político que no juega con su patrimonio, sino con el tuyo. Los errores no le penalizan y, por eso, hemos pasado de ser la 8ª Potencia Mundial con Franco –aunque esto no te lo van a recordar ahora- a la 16ª con la PPSOE (querido Saturio, las razones de que no sea la PPPSOE las encontrarás en ‘Las tres pes’, EMS 28.03.23). Más que hablar de progreso, deberíamos hablar de un retroceso muy progresivo. En este sistemita de la PPSOE surgen figuras como el alcalde de Palos de la Frontera. Cacique del PP que, no pudiendo acumular dos cargos públicos de pago, renuncia a la alcaldía para quedarse de senador, empero se coloca de teniente alcalde y portavoz municipal poniendo a su hija de regidora (un buen ejemplo para nuestro alcalde, que también busca cómo estar en dos sillas y mal sentado).

Mientras los 10 años de Tudanca al frente del PSOECYL parecen muchos para cualquier ‘socialista de carnet’ –como apunta, siempre con gracejo, Angel Coronado- los 18 al frente del consistorio soriano de nuestro particular Torrente de Soria –menudo video le estarán preparando con sus hazañas, que no son pocas ni bélicas- les parecen pocos a los umpa lumpas que aseguran: “no vemos otra opción de que el alcalde actual se mantenga en su puesto” (Javier Muñoz dixit). El mismo tipo que, en las cuentas del 2023, presumió de un superávit de 10M€ y, 10 días después, aparecieron 231 facturas guardadas en un cajón desde 2020 que rompían todas sus afirmaciones (ver ‘Cosas del Cortijo’, EMS 20.03.24). Lo del San Andrés, por tanto, no deja de ser otra de las suyas.

Nos hablan de los fondos europeos como si la vida fuera gratis, pero lo más cierto es que la deuda pública en España ha batido un nuevo récord (1,63B€) y alguien tendrá que pagarla. La orgía de gasto público improductivo de la PPSOE va a dejar hipotecadas a dos generaciones de milenials. Y muchos les votan. Es lo que tiene pasar por el servicio público de educación: te conviertes en un cretino sin ser consciente de ello. Con todo esto, lo único que se dispara son los presupuestos públicos: 70M€ en el Ayuntamiento y 77M€ en la Diputación. ¡Más gasto y más deuda, y que lo paguen… los milenials!

Podían aprovechar esos fondos para centrar el asunto y pasarlo todo a limpio, sin embargo, se lo volverán a gastar en majaderías. Volverán a ampliar un sector público que es la base de su poder. Solo el Ayuntamiento tiene en nómina a 400 personas (se van a 700 con las contratas). Tras 18 años de amiguismo y colocaciones, allí no trabaja, lo que se dice trabajar, ni el 25%. El resto vive la vida a imagen y semejanza del alcalde. Nadie habla de la ruina que supone eso para todos los sorianos. Me engañarás en el sueldo, pero no en el trabajo. Mejor 400 amiguetes que 100 profesionales. Con el SMI subiendo, a muchos les rentará dentro de poco que los despidan. Ahí puede estar el nuevo enchufismo.

En 18 años han conseguido dejar Soria partida en dos, llena de embudos y colapsada lo mires por donde lo mires. Sin duda, un modelo a exportar. De despedida, al cacique político le quieren hacer un Monumento a ‘La Saca’ por 600.000 euros. Para los vecinos quedan las continuas subidas del IBI, de las basuras, del agua y de todo en general, con las que piensan atraer a mucha gente. ¡Fijo! Así las cosas, mientras la mayoría de los vecinos repitan su voto, elección tras elección, Soria no podrá avanzar ni siquiera un poquito. Para más recochineo te dicen: “Desconfía de quien te baja los impuestos” (Javier Muñoz dixit). Yo te digo lo contrario: desconfía de quien te los sube, sin darte nada a cambio. Todos vemos como pagamos más a cambio de menos. ¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto quieres seguir así? Si repites tú voto a la PPSOE, acabarás como Soria: partido en dos.

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.