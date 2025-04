Burgos clama contra la corrupción y traición a España

Sábado, 05 Abril 2025 07:56

Amalio de Marichalar destaca en este artículo de opinión la irrespirable situación en la que se encuentra España, de ataque pleno a los jueces, a la Constitución y al eje de nuestra democracia, por parte de este Gobierno y su presidente.

La situación en España es tan inconcebible que parecería que estuviéramos viviendo un espejismo de una mala obra de teatro en el que los actores incluso ya han perdido totalmente los papeles. En estas horas la vicepresidenta del gobierno, desquiciada, por un lado acaba con la presunción de inocencia de manera pública, y aunque por la barbaridad inasumible, trata de recular, no hace sino empeorarlo, y no contenta aun, se mete contra las universidades privadas en plan populista revolucionaria.

Es de no creer… Pero ella no tiene la culpa. Es su jefe quien tiene toda la responsabilidad al no cesarla y asumír plenamente su discurso incendiario. El mismo que amaña tesis y también ataca a las universidades privadas tachando de chiringuitos, lo que por cierto, de lo que el mismo quiso formar parte.

Si no lo viéramos, no lo creeríamos .

Es una auténtica sinrazón lo que vivímos. Un presidente de Gobierno inmerso en la corrupción más lacerante y señalado permanentemente sin que tenga la vergüenza de dar la cara. No dice ni palabra y la seriedad e imagen de España por los suelos. Los medios internacionales haciéndose eco de esta despreciable y misera situación, y así a diario.

Por no tener, no tiene ni apoyo en su gobierno pues una parte no considera el rearme, pero mientras cree ser el adalid de una mayoría absoluta para actuar como un rodillo, quien ha perdido las elecciones y ni siquiera cuenta ya con la garantía de sus socios tan ejemplares en lo que significa su hoja de ruta destructiva .

Los españoles de a pie y la sociedad civil de prácticamente toda España nos vamos a manifestar en Burgos el proximo Domingo 6, encabezados por la sociedad civil burgalesa y burgalesas ejemplares, para gritar ¡Basta ya! y toda España puede participar en espíritu en esta protesta democrática en contra de un presidente de Gobierno que está traicionando los fundamentos básicos de la democracia, traicionando a sus propios electores, a su partido, a sí mismo y a todo lo que prometió para no pactar jamás con los enemigos de España. Como consecuencia de ello pediremos unánimemente su dimisión inmediata y convocatoria de elecciones libres y garantizadas.

Traición plena asi mismo, a la concordia entre españoles, a la Constitución, al poder judicial, a la igualdad de todos los españoles y a la mismísima democracia, son denominador común de quien no tiene escrúpulos y hemos de denunciar una situación límite pues ha traspasado los seguros institucionales y ello los españoles no lo podemos admitir.

El presidente del Gobierno no asume sus funciones con lealtad plena a la Constitución y consciente y voluntariamente asume el programa de partidos golpistas, filoterroristas , xenófobos de izquierda y derecha y además dependiente de un prófugo de la justicia huido en Bélgica . Esto es sencillamente inasumible.

Alguien que a día de hoy aún no ha reconocido a la oposición ganadora de manera heroica y no ha reconocido al presidente legítimo de Venezuela, tras 246 días no tiene calificativos. Quien no condena a un usurpador y criminal y quien no reconoce lo que significa la democracia, sencillamente no merece credibilidad alguna y más bien, en complicidad manifiesta, se autoproclama plenamente contrario a dicha democracia .

En Burgos queremos unir la voz unánime de los españoles que pensemos lo que pensamos, nos preside el abrazo que nos dimos hace décadas por encima de cualquier cosa y con ello clamaremos por recuperar los fundamentos esenciales de nuestra concordia, hoy queriendo ser disuelta por el presidente del Gobierno; los fundamentos de nuestra Constitución, de nuestra libertad, y de nuestra democracia, así mismo, queriendo ser todo ello vilipendiado por quien no merece la alta responsabilidad que ostenta.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda