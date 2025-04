El tinte de la Historia

Sábado, 05 Abril 2025 08:02

Juana Largo incide en este artículo de opinión en el sistema democrático en el que estamos y la posición de los votantes ante las urnas. Y los planteamientos de los partidos ante determinados asuntos como la inmigración.

En nuestras colectividades y sociedades occidentales, para aviso de navegantes, si hablamos de elecciones, no hay unas urnas transparentes y neutras y “decidoras” de la verdad de lo que quiere el pueblo.

Por lo común, el voto que llega a las urnas ya viene toreado o ya está “tintado”. O, en lenguaje popular, “untado”. Es decir, que viene con un tinte no solo económico, sino de historia y, además, ideología, que penetra como el agua en la escafandra del buzo sumergido y de lo cual luego salen los resultados de un voto.

El voto de urnas ya viene tocado y anticipado y maliciado por la historia, Por la cual, aparte de tener que respetarlo los demócratas de esa colectividad, tiene que ser aguantado y, si son activos, trabajar porque ese voto maliciado, no vuelva a repetirse.

Por desgracia, aquí todo es post festum. Y nos escandalizamos cuando salen resultados adversos en las urnas “democráticas” contra la “democracia”.

Ha pasado en algún que otro país del mundo, pero en España, parece que hasta que no enseña las mandíbulas el monstruo, no sabemos intervenir. La historia parece ser que viene con más atraso a Soria que a otras partes, aunque no cesemos de ver el Telediario.

Si quisiéramos hacer un chiste de esto, podríamos decir que, mientras en Soria no tenemos ni un tren, en otras partes no solo tienen trenes, incluso a distancia elevada del suelo, y además de muchos otros no solo vehículos o hasta construcciones modernas y posmodernas, en tanto aquí vamos por el Paleolítico. Lo que se quiere decir que, mientras los sorianos vamos, los otros lugares de España ya vienen o han gastado su iniciativa.

Mientras en Soria, como modelo de democracia, todavía parece que estamos en la Dictadura de Primo de Rivera, por estos lares todavía hay gente que no vota, porque, argumentan, el voto no existía hace años, cuando la Dictadura del Generalísimo, y eso es lo que hay que hacer con el voto, que no sirve para nada porque siempre están los peces gordos por encima, manipulando al pueblo y, para eso, es mejor no acudir ni a las urnas. En tema de democracia no es que una sea una experta, aunque pensamos que es un invento tan nuevo en nuestra Soria y en otras partes que parece que, dado que Soria está encerrada en sus castillos, le influye la tradición más secular de movimientos de lo contrario a la solidaridad y a la participación y a la justicia como sucede cuando todos los que mandan, nos quieren tener lejos de las urnas. Una tampoco es que haya viajado o estado en países o territorio multitudinarios y de miseria económica, donde supongo que los sistemas electorales muchas veces hacen aguas, con tanto determinismo (sin querer ofender a las gentes de estos lugares, que bastante tienen con su sistema de encarnaciones negativas), y aquí en nuestra tierra administrativa de la provincia y de la capital, parece ser que tiene, todavía muy en cuenta cuando la historia era otra, allá por el siglo XII o XIII, que nos íbamos a tener que estar adaptando a una tierra que no “pintaba gran cosa en la historia” ni pintaría, y que, por eso para qué pedir democracia o votos o esas cosas tan modernas que, ahora, en este momento, llegan a demostrar que son bastante ineficaces. ¡Para qué pedir trenes si tenemos o podemos tener pollinos para desplazarnos de un sitio a otro!

La inercia histórica afecta como emoción a multitudes de personas Un desaprensivo les diría a los que se llaman “demócratas” españoles si se están dando cuenta de esta especie de inercia de la historia y luego de llevarse las manos a la cabeza del desaguisado.

Claro que la educación…. Pero, en una sociedad permisiva, también cuenta la atmósfera de desastre que hacen el dinero o el mercado, llegando a hacer un desastre desorganizado de calamidad, al hacer que grandes núcleos poblacionales vivan en casas con chapas y cartones, mientras otros se dan a que se haga que otros vivan en lujosas mansiones con dos piscinas y servicio doméstico.

Que la economía capitalista conduce a las segregaciones y diferencias. Es la que da el tinte, cuando se vota o se abstiene alguien y se da la escoración en las urnas a gobiernos desastrosos que además gobiernan según modos desvirtuados por la historia o como si no pasara el tiempo y por estos lares todavía no sepamos llegar más allá del arado antiguo.

Hasta se podría decir que son urnas de manos manchadas o sucias que, por lo general, han conseguido que todo sea así de adverso (los resultados) por culpa o responsabilidad, en gran medida, del compadreo y las tonterías que los líderes políticos han tenido con los mercados y los capitales.

Así, podemos ahora asistir atónitos al resultado y al nuevo espectáculo internacional y nacional. Y es cierto, la historia no es algo limpio o con pureza, es malísimo, por ejemplo, cuando todo el mundo se vuelca en los votos en las urnas para, con gran mayoría, llegar a resultados que vienen de momentos denigratorios de la historia, la cual los arrastra hasta la actualidad, y también que nadie es capaz de desasirse de una historia como la que decimos en la cual se daban las peores miserias que teníamos por regímenes corruptos o antiquísimos en los cuales no se entendía como lo que pudiera ser ahora de la justicia universal.

Como nos encontramos cargados de historia, nos llega a pesar ya. Y es más fácil seguir con el cortijo alzado que tratar de cambiar las costumbres deshonestas y “seviciosas”, las corrupciones y los vicios que con hombres que no saben comprender lo que es la modernidad –no digamos nada de lo que es la postmodernidad-, o que no les interesa para hacer el change al pueblo, engañándolo, tal que si el pueblo fuera tonto o no supiera desquitarse de los pesos de la historia, no se va, con esos hombres que no saben lo que es moderno y no antiguo, más que de culo, cuesta abajo y sin frenos…

¡Luego lo lamentamos! Luego decimos que viene la extrema derecha, que viene, ¡hala, a quemar el carnet de demócrata!... El miedo puede con todo, hasta los más barbados tienen miedo y, como no hay evolución histórica, sabemos, como en “La lengua de las mariposas”, la célebre película, lo que puede pasar. Es curioso, por cierto, lo que está pasando ahora con el actual presidente del Gobierno.

Por mi parte se da la alegría en que recurra a otros partidos, aunque sean pequeños, pero jodidamente de izquierdas, para gobernar. Porque hay mucho personal por ahí, escapado del manicomio que es su sociedad, que le tienen verdaderas ganas a Sánchez, si por ellos fuera, lo crucificaban lo embreaban, así son los personajes en esta historia de España, como los del Ku-Klux-klan. Y esto va a misa, no me arredro diciendo esto. La derecha de España, aparte de ser trumpista, es bastante miserable y con bajas miras. Yo creo que ni creen en Dios, aunque vayan a misa. Y esto es lo que más nos jode, que hablen de política y que no crean ni en Dios. ¡Si por lo menos fueran religiosos! Su conciencia del bien y del mal es nula, parecen imbéciles o idiotas en su idiosincrasia bananera de pedir la Tradición. No hay más que verlos en el Parlamento, a lo que se puede sumar que el juez Peinado podría estar muchos siglos ocupado investigando el mal de la Derecha. ¿Nos meremos esto? ¿Nos merecemos que dos partidos de derechas estén todo el día dando la vara, como el tonto del pueblo, con que si Sánchez esto o Sánchez lo otro?... Recuerdo cuando Felipe González, en sus gobiernos hablaba de que tendrían que venir 25 años de socialismo. Con Sánchez yo os daba 43 años de socialismo, a ver qué pasaba. Una mano delante y otra detrás para los fachas. Estoy muy enfadada con esta derecha que niega la acogida a los menas de Canarias. Es VERGONZOSO. Un cura auténtico diría que eso es de ser malas personas. Se queda corto. Y, ya lo decimos, esto va “de culo, cuesta abajo y sin frenos” cuando la política en España es como un cuento de Mortadelo y Filemón, lo que pasa es que el dibujante Ibáñez, tenía gracia. Los estos otros, no tienen. ¡Allá les den los demonios!...

Fdo: Juana Largo