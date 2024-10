Almudena Ariza

Sábado, 12 Octubre 2024 10:27

Juana Largo reflexiona en este artículo de opinión sobre el mundo combulsionado en el que nos encontramos, repleto de guerras, y su reflejo en los medios de comunicación, gracias a una labor profesional como la que realiza, por ejemplo, Almudena Ariza, corresponsal de RTVE.

Almudena Ariza

Normalmente, sobre todo en nuestro tiempo, sobre todo con imágenes de esas que hemos recibido de Gaza y Líbano, queriendo exterminar al pueblo palestino, bueno, pues normalmente, decimos a alguien o nos lo decimos a nosotros mismos que el mundo es duro, que es duro e insoportable, aunque mucha culpa la tienen algunos mass-media, que, con la desgracia ajena, hacen negocio y escandalizan todo lo escandalizable.

No obstante, hay otros medios de comunicación que son más honorables al menos por la relevancia de los periodistas empleados que tienen y que hacen de otra guisa el informe de las noticias de cada lugar.

Estos periodistas, aunque las noticias sean funestas, les dan otro toque distinto a las informaciones y dejan un buen concepto, tanto de sí mismos, como del medio en el que trabajan. No son tan escandalosos como los otros que, casi adulteran la realidad.

Con lo de las guerras, sobre todo, el mundo puede ser algo alterador y violentador no solo de nuestras acomodadas clases medias, sino de todo el que pasa por la calle dándose un simple paseo o se encuentra en su casa haciendo la labor que sea, o simplemente descansando.

Sin embargo, cuando nos dan noticias, sea vía TV o sea vía Internet, nos quedamos más que un poco chamuscados de esa realidad externa a nuestro país en la cual suceden tantos eventos desastrosos y que nos debieran hacer el darnos cuenta de que el mundo no es un campo de malvas y de que hay mucho mal, mucha sinrazón y mucho personaje avieso por ahí pululando, algo que no deseamos para España ni en sueños, aunque esté “casi” al caer nuestro presidente Pedro Sánchez, que es lo que está deseando toda la derecha y al cual desde aquí (aunque no esté de acuerdo con todas sus políticas, quiero dar ánimos en otras cosas que sí parece hacer bien).

¡Pedro Sánchez yendo por la cuerda floja mientras la avergonzante derecha le grita desde el asfalto que los favores que ha hecho y hace a los trabajadores les molestan a los derechosos!...

-“Un asco de mundo, sí, señoras y señores, y un mundo duro, al cual solo acceden periodistas aguerridos tipo Pérez-Reverte y así…”-, es lo que pueden decir muchas personas con eso de tanto surtido de violencias, conflictos, migraciones, peligros, campamentos y políticas adversas a los Derechos Humanos que la UE practica ahora, o algunos de sus gobiernos poniendo todo tipo de cortapisas a esas y esos que se juegan el cuello cuando se lanzan a una patera, para venir a un mundo, como es el de la UE, que puede parecer muy bueno pero que no deja de ser bastante hipócrita, al menos en algunos cargos como la Presidenta de la Comisión Europea, Ürsula von der Leyen, que parece una cosa y luego es otra. En España, el tema más actual al respecto es el de los niños de Canarias, lo cual le debería dar vergüenza a Feijóo y su panda por tener tan escasas humanidad y sensibilidad, aunque la deben tener todos en el trasero.

Estos periodistas de los que hablamos en nuestra apología, deben, si quieren cumplir con su deber y pueden ganarse su sueldo, a la par que demostrar algo de humanidad (cuando la humanidad parece haber desaparecido de casi todas partes), deben convertirse en hombres y mujeres duros, o, al menos convertirse en personas duras ante ese mundo duro, porque esos periodistas tienen que mojarse en su campo de trabajo que no da para muchas poesías, mucho menos melancólicas.

Y pongo el caso de Almudena Ariza, corresponsal de RTVE, la mujer, que demuestra una gran responsabilidad cubriendo los acontecimientos sonados que se dan en el mundo para informarnos a las españolas y a los españoles, ¡esto sí que es tener un par… de ovarios! ¡No como otros que no dejan de escandalizar con que si les ha picado un mosquito o quieren hacer un gran negocio ahora cuando las cosas están tan mal, en lo económico, y resulta que la vida está mal para las corrupciones, que son las formas de hacer negocios de un tiempo a esta parte!!! Recordad ahora el de las mascarillas, por ejemplo…

Y sucede que, esos periodistas que se sitúan en zonas arriesgadas, tras haber estudiado sus carreras de Periodismo en la Facultad, los valientes corresponsales españoles, son enviados a los lugares en los cuales se dan los más flagrantes y virulentos episodios de las guerras de los poderosos del mundo. Y tienen que aplicar todo su arte, el de la información profesional a lo que ven. Y pueden ser duros, por supuesto, aunque conservan el encanto de su personalidad, al menos como Almudena Ariza y alguno más…, pues menuda debe ser la que hay que tragar, “los pobres siempre jodidos y los ricos de fiesta”, como dice el dicho popular, lo de siempre.

Normalmente, en la actualidad de nuestras sociedades, no se hace mucho homenaje a los periodistas, identificados por las derechas con la “canallesca”, cuando no hacen más que cumplir con su deber. No es nada baladí eso de entrar en una zona de guerra y no tener los corresponsales la misma seguridad que se pueda dar en esos momentos en España en una de sus ciudades cualquieras.

Pero, por ejemplo, Ariza surca los espacios globales y se instala allí donde se halla el tema en cuestión y nos sigue hablando de lo perverso que es el mundo, mientras ella pone su voz suave y de profesional y nos transmite lo que sabe y lo que ve.

¿Quién ha dicho que tenemos seguridad en el mundo cuando vemos que estalla una guerra y nos deja a casi todos con una mano delante y otra detrás, pero que, sin embargo, podemos ver a Ariza ahí en medio, con su valor, contándonos lo que sea pertinente y siempre moviéndose por esos espacios del globo que decimos? Las españolas y los españoles que vemos a Almudena Ariza en la imagen, nos damos cuenta de que, en cuanto a servicio a la sociedad, el que hacemos otros, se encuentra alicaído, aunque cada uno lo pudiera hacer en su campo, pero que, no obstante, nuestra periodista, aunque esté temblando la tierra a su alrededor, se encuentra ahí presente y fiel a la cita y le da un aspecto que, sin dejar de ser objetivo, marca o hace relevante y significativa su transmisión, con su presencia en cuanto a servicio y comunicación.

Luego hacemos otros homenajes sosos, que si los duques, que si los marqueses, pero nosotros en Spaín tenemos el intransferible poder de mujer y comunicadora de Almudena. ¡Y luego dicen que el pescado es caro!, diría el pintor Sorolla…

