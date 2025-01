Agradecimiento de Núñez Encabo por Premio de Periodismo

Jueves, 23 Enero 2025 13:18

La Asociación de Periodistas de Soria ha concedido a Manuel Núñez Encabo el Premio de Periodismo por sus actividades sociales y culturales, un reconocimiento que se entregará este próximo viernes, 24 de enero, en una gala en el hotel Alfonso VIII de Soria. El homenajeado ha expresado su gratitud por este reconocimiento y ha recordado su trayectoria.

Al recibir el próximo día 24 el Premio otorgado por la Asociación de Periodistas de Soria, he recordado los datos de mi biografía que comienza en Muriel Viejo con las actividades más importantes en los ámbitos públicos, sociales y culturales y educativos y la referencia especial de lo realizado en Soria recordando los actos realizados desde mi etapa de Diputado Nacional por Soria de 1979 a 1993, en los diversos ámbitos políticos, sociales y culturales.

A destacar: Paralización de la Construcción de la carretera variante sur evitando el grave deterioro del entorno del Duero. San Saturio y paisaje de Antonio Machado y como alternativa la construcción de la variante norte que se realizó en Soria, lo que se recoge en la publicación del libro: Con el título “Carretera de circunvalación 1990”.

La paralización de la construcción del Centro Nuclear de Soria con el proyecto de bomba atómica por su peligrosidad y con la alternativa de la construcción del Centro de Energías Renovables. CEDER, lo que se recoge en la publicación del libro Bomba Atómica Centro Nuclear. Octubre 2024.

La creación del Centro Universitario de Educación a Distancia de Soria. UNED. Y director honorario actualmente.

Creador y Presidente de la Fundación Española Antonio Machado con sede actual nacional en Soria. Casa de los poetas.

Todas estas actividades en Soria se realizan en el marco más amplio de mi participación en la Transición política democrática en España, con la cita del golpe de Estado del 23F que comenzó en el momento en que yo estaba votando y se resolvió con el triunfo de la Constitución y la Democracia.

En todas mis actividades he tenido una relación cordial con los medios de comunicación y periodistas de España y especialmente sorianos, ya que para mi el periodismo es la profesión de la más alta calificación y por mis vinculaciones especiales ya que profesionalmente yo me he dedicado a mi profesión de la Catedrático en la Facultad de Ciencias de la Información de filosofía del Derecho y ciencias jurídicas desde 1981 que hacía compatible con mi actividad de Diputado Nacional por Soria.

He defendido siempre la dignidad de la profesión del periodismo y su responsabilidad también desde el Consejo de Europa con la propuesta y aprobación en 1993 del código europeo de deontología del periodismo.

Lo que he continuado desde la presidencia de la comisión de arbitraje, quejas y deontología del periodismo de la FAPE desde 2010 a 2015.

Este acto, además de mi gratitud cordial a los periodistas sorianos, es el momento al recuerdo a la importancia del periodismo y defender su profesión como imprescindible para el desarrollo de la democracia.

Reafirmo mi apoyo al periodismo de España y de Soria; en los momentos actuales de confusión y deterioro democrático el periodismo es imprescindible y su protección y su desarrollo. Desde mi independencia política, hoy sin afiliación a ningún partido político, en estos momentos tan difíciles para España y Soria es importante recordar el magisterio de Antonio Machado desde Soria que nos indican: que no hay camino pero debemos seguir haciendo camino democrático al andar.

Fdo. Manuel Núñez Encabo