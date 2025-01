Soria, ¿Una ciudad con mayúsculas?

Jueves, 23 Enero 2025 09:11

Manuel Álvaro incide en esta carta al director en la asignatura pendiente que tiene Soria para ser considerada una ciudad que presta servicios de calidad, por encima de los mensajes oficiales triunfalistas.

Soria, ¿Una ciudad con mayúsculas?

«Hay obras esenciales para mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía como las que tienen que ver con el subsuelo y la red hidráulica”. “Cuando hablamos de hacer ciudad con mayúsculas, pensamos también en esta prestación de servicios de calidad. Sabemos que son obras incómodas y complejas, pero también imprescindibles”.

«El desarrollo urbanístico de la zona de los Royales, hace necesario ejecutar un nuevo colector aguas abajo que permita dar salida al cuantioso volumen de aguas pluviales que se recoge en las zonas de nueva urbanización.»

Además de las inundaciones producidas en la calles Duque de Ahumada y León, comentadas en mis 5 cartas anteriores, he podido constatar posteriormente que el mismo problema tienen en las calles Sagunto, Manuel Vicente Tutor, Ferial y Plaza del Salvador (incluyendo establecimientos comerciales, de hostelería e Iglesia).

Aunque este problema esté soterrado está bien vivo en los ciudadanos de Soria, que cada vez que vienen tormentas están angustiados: Se van a inundar de nuevo los garajes, trasteros, ascensores, demás cuartos comunes y dicen: «Otra vez más, cómo no soluciona el problema el Ayuntamiento».

Sí, la Ordenanza de Prestación del Servicio de Saneamiento contempla que es el Ayuntamiento el responsable de que este Servicio funcione correctamente. Si el colector de nuestra zona está infradimensionado, como así se indica en Informe Técnico, pues habrá que tomar cartas en el asunto y realizar los estudios opotunos y modificar dicho colector: con un diámetro superior al existente.

No hay que olvidar que cuando se nos inundan los sótanos, el agua que allí penetra es insalubre, entra de todo, inluido aguas fecales. Independientemente de tener que sacar el agua con nuestros propios medios, tenemos que proceder a desinfectar las zonas. Por otro lado, como el problema sucede hasta entre 3 y 4 veces al año, los seguros y nosotros mismos pensamos que cómo vamos a pintar las paredes afectadas, si en pocos meses vuelta a empezar.

Por último significar que con tantas inundaciones las infraestructuras de los edificios sufren el correspondiente desgaste, así como los ascensores.

Todo lo que se realice en superficie estará bien o mal, en función de a quien le preguntes.

Soria no podrá ser una ciudad con mayúsculas, como quiere nuestro Alcalde y todos los ciudadanos, si no reflexionamos sobre el problema real que tenemos de inundaciones cuando vienen las tormentas y no ponemos manos a la obra. No pido nada más que, previo estudio técnico y económico, se proceda a sustituir los colectores de las zonas afectadas por otros de mayores dimensiones.

¡Anda que no pide éste!

Fdo.: Manuel Álvaro