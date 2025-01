Sobre campañas electorales. Ahora del alcalde.

Viernes, 24 Enero 2025 08:31

Fernando García Aparicio se centra en este artículo de opinión en la carrera electoral iniciada por el alcalde de Soria para ser proclamado líder socialista en Castilla y León y censura el status quo que se han dado todos los políticos para su promoción personal, por encima de los intereses de los ciudadanos que dicen defender.

Sobre campañas electorales. Ahora del alcalde.

Ya advertí hace mucho tiempo que corríamos el riesgo de tener un alcalde a distancia.

Si bien, lo importante para los ciudadanos es percibir y comprobar, en el Ayuntamiento, como sus demandas, problemas o solicitudes se resuelven con agilidad y prontitud, como sello que marca el alcalde. Y en eso cada uno tendrá su opinión.

Por supuesto, no es exclusivo de Carlos Martínez, y se puede aplicar a la mayoría de políticos de todo signo y por toda nuestra geografía, que ya sea para la vivienda (reciente reunión en Asturias del PP), la financiación etc., se montan unas quedadas o convites en lugares de lujo y no creo que tomen el menú del día como a diario los trabajadores y eso que van a resolver –dicen- los problemas de la gente.

O son unos fenómenos, Vds. mismo tienen la respuesta, y resuelven todo rápidamente y con eficiencia o tienen poco trabajo y entonces se les paga demasiado y ya basta de que la política está mal pagada.

Pero hablemos de lo cercano y próximo que es lo que interesa y conocemos o debiéramos, al menos un poquito.

Se refería recientemente Daniel Rodrigálvarez Encabo, El Mirón de Soria 18-1-25, al alcalde y creo que despectivamente y en mi opinión con mala intención, como reponedor en un comercio etc.

Ése comentario, que circuló - se sabe de dónde salió- y lo sigue haciendo es a todas luces mal intencionado.

Pero el tema, la cuestión, es, que Carlos Martínez, parece querer ocultarlo, cuando debiera o podría presumir de ello. Y así lo recuerdo en varios mítines que no viene a cuento ahora relatar. Y mientras no lo haga, difícil va a tener atraerse el voto de cualquier empleado/a de comercio, tan honroso como cualquier otro empleo y de los que hay miles en Castilla y León.

Otro aspecto es, o sería, la vida laboral de los políticos y su preparación, no solo en el ámbito universitario que no tiene que ser condición necesaria, pero que para que fuera suficiente, debería ser más dilatada, algo destacada u original para los cargos a los que se aspira.

Pero hoy todo parece ir en dirección contraria.

Ahora Carlos Martínez es, democráticamente elegido, alcalde de Soria, diputado provincial, secretario general del PSOE de Castilla y León, candidato por este mismo partido a Presidente de la Comunidad y no sé si sigue siendo, miembro del Comité Europeo de la Regiones, integrante de las comisiones COTER Y ECON, vocal de la cámara local del Consejo de Poderes Locales y Regionales, vicepresidente de la Comisión Internacional de FEMP, miembro del comité político del Consejo de Municipios y Regiones de Europa etc.

Dicho de otra manera, se nos pretende hacer creer que quienes no han demostrado en la actividad privada ni siquiera en la administración pública una actividad tan extensa, sí sean capaces de hacerlo desde la política.

La explicación radicaría que en esta, en la política, nadie exige responsabilidades.

Además todos esos cargos, aunque algunos no tengan retribución, sí acarrean siempre importantes y cuantiosos gastos que pagamos los ciudadanos y que además en muchos casos consideramos innecesarios y mayoritariamente lo son.

Ahora y según declaraciones, Carlos Martínez, nuestro alcalde, se va a recorrer todo Castilla y León y no sabemos y nos gustaría aunque solo sea por el principio de transparencia (L. 19/13 que nos diría S. Hernández como en alguno de sus artículos) si lo hará en fines de semana y en coche propio, sea o no un Peugeot o en laborables de alcaldía y en coche oficial. En todo caso sin dejar de ser alcalde igual que hacen el resto de políticos de todo signo y de ahí la capacidad de todos ellos para repicar y estar en la procesión.

Pero el blindaje de los políticos es del tal magnitud que aún perdiendo ganan.

Un ejemplo ya citado hace tiempo es el de Yolanda de Gregorio, que siendo derrotada, pero de ´qué manera y precisamente frente a Carlos Martínez, se le premió con la Delegación de la Junta de Castilla y León.

Carlos está blindado como veremos más adelante. Pero habiendo conseguido lo que perseguía de ser candidato único- con la impuesta retirada de Tudanca- , sigue preocupado. No es lo mismo Soria, que Castilla y León.

Sus mayorías absolutas, no provienen únicamente de ser, dicharachero, festivo, jovial y sanjuanero como señalaba Rodrigálvarez.

Y algunas cualidades tendrá, digo yo.

Y quizá la mayor sea la de haber sido el mejor alcalde para el PP. De ahí que los poderes fácticos del PP de Soria, que los hay, lleven ya dos legislaturas al menos apostando por Carlos y presentando los populares conscientemente una lista perdedora para que Carlos siga, para vergüenza del PP de Soria les guste o no.

De ahí que a nuestro alcalde abogara por la candidatura unitaria que ahora tiene para Castilla y León y a lo que últimamente estaba acostumbrado.

Carlos ha sido, paradójicamente, el alcalde “socialista” de los influyentes, con el apoyo al rescate del polígono del Valcorba o la compra del Palacio de los Alcantara, que no eran cosa del Ayuntamiento, por citar un par de ejemplos, pero no se ha atrevido o querido a desarrollar, ni siquiera iniciar, los terrenos que compró en subasta, conocidos por haber pertenecido a Martinsa-Fadesa, S.A. en la zona los royales, posibilitando por ejemplo construir viviendas y su abaratamiento. Única justificación de la compra.

Su preocupación estriba ahora, no solo en intentar ganar, que puede hacerlo, sino en quedar por encima de los registros de Tudanca, ya que el relevo se ha producido precipitado y como formas poco democráticas.

Todos desconocemos el impacto electoral que tendrá el relevo de Tudanca, frente a Mañueco que seguirá y que nunca ha sido la alegría de la huerta y eso que ha mejorado considerablemente.

Sera muy interesante, cuando se produzca y si se produce, contabilizar los votos que tendrá en unas elecciones autonómicas, de los que obtenía como alcalde, y eso esperando que sea el cabeza de lista por Soria y no de Valladolid. Algo aún pendiente de decidir.

Dimitirá como alcalde, es un decir, después de los comicios de la Comunidad, y aún perdiendo ganará.

Si gana su ascenso político y económico no es preciso explicarlo.

Y si pierde aun dejando la alcaldía, heredará el estatus Tudanca de 110 mil euros etc.

Fdo: Fernando García Aparicio

PD.La política y su coste nos está resultando muy cara a los ciudadanos/as y de no reformarse su financiación, tal vez habría que empezar a pensar en que además de partidos sean Sociedades Anónimas. Sí, sí. PSOE, S.A. o PP, S.A. con sus accionistas y así evitar tanta subvención y gastos que pagamos los ciudadanos.