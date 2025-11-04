La calidad de vida mejora en España según estudio de INE

Martes, 04 Noviembre 2025 08:05

La calidad de vida en España ha aumentado ligeramente en el año 2024, según los Indicadores de Calidad de Vida publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Promovido por diversas iniciativas internacionales y europeas, el enfoque de la medición del bienestar se amplía más allá de los indicadores económicos tradicionales, incorporando una perspectiva multidimensional.

En esta línea, se desarrolla un conjunto de Indicadores de Calidad de Vida, estructurados en nueve dimensiones que reflejan distintos aspectos del bienestar individual y del progreso de las sociedades, desagregados según características personales (sexo, edad, tipo de hogar, nivel educativo o de renta, nacionalidad y grado de urbanización) y por ámbito geográfico (Comunidades Autónomas y Unión Europea).

Condiciones materiales de vida, Trabajo, Salud, Educación, Seguridad física y personal y Entorno y medioambiente han mejorado su puntación respecto a 2023.

Por el contrario, Ocio y relaciones sociales y Experiencia general de la vida han empeorado.

Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y País Vasco han presentado los niveles más elevados de calidad de vida.

Los más bajos se han dado en Canarias, Andalucía y Galicia.

Castilla y León, con 101,52, se encuentra ligeramente por encima de la media nacional de calidad de vida.

Ocupa el décimo puesto en el ranking de autonomías, por detrás de Navarra, La Rioja, País Vasco, Cantabria, Aragón, Baleares, Asturias, Madrid y Valencia.

EL Indicador Multidimensional de Calidad de Vida (IMCV) se ha situado en 101,47 puntos en 2024, frente a los 101,20 del año anterior.

La dimension de Gobernanza y derechos básicos se ha mantenido, al no haber sido actualizada por no incluirse en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 el módulo de Calidad de Vida, que es de periodicidad trienal.