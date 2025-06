Encuesta OCU: La falta de seguridad, razón de peso para no alquilar casa que no se usa

Martes, 17 Junio 2025 15:36

Una de cada dos personas con segunda vivienda en propiedad no la alquila. La principal razón, porque la usa como casa de recreo (55 por ciento); y la segunda, porque no le parece seguro hacerlo (26%).

Una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a una muestra representativa de la población española revela que 3 de cada 10 ciudadanos disponen de al menos una segunda vivienda en la que no residen.

Y que alrededor de la mitad de ellos no la ofrecen en alquiler o en venta.

La principal razón para no hacerlo es que el propietario la usa como casa de recreo (55%); pero la segunda es que alquilarla no le parece seguro (26%); de hecho, otro motivo para no alquilar es haber tenido problemas en el pasado (10%).

Es decir, para un número importante de propietarios la inseguridad y los posibles problemas pesan más que los ingresos que generaría el alquiler.

Entre quienes sí arriendan una segunda propiedad, el 27% de los propietarios han tenido algún tipo alguna vez un problema con su inquilino.

El más habitual tiene que ver con las reparaciones y exigencias del arrendatario (13%); pero tampoco son raros los relacionados con el pago de la renta: por retrasos (8%), impagos de alguna cuota (4%) e impagos reincidentes (4%), señala OCU.

La encuesta confirma también los problemas actuales de muchos arrendatarios para afrontar el pago de la renta: un 18 % de los inquilinos encuestados admiten tener dificultades en este sentido y otro 6% apunta serias dificultades.

De hecho, un reciente estudio de OCU advierte que el esfuerzo para pagar la renta, los suministros y un seguro básico para el inquilino supera el 30% de los ingresos mensuales de una pareja joven en 17 ciudades, empezando por Barcelona (51%) y siguiendo por Málaga (46%), Valencia (43%), Madrid (43%), Palma de Mallorca (39%), San Sebastián (37%), Sevilla (37%), Cádiz (36%), Alicante (35%), Las Palmas de Gran Canaria (35%), Segovia (33%), Granada (32%), Santa Cruz de Tenerife (32%), Santander (32%), Guadalajara (32%), Bilbao (32%) y Toledo (31%).

Datos preocupantes si se tiene en cuenta que se recomienda no destinar más del 30 por ciento de los ingresos mensuales al alquiler o de una vivienda, de lo contrario se restringen otros gastos básicos para la calidad de vida, como la alimentación, el transporte, la cultura o el ocio.

OCU ha pedido que se pase de las declaraciones a los hechos y vuelve a insistir a las administraciones en la urgencia de desarrollar un plan de inversión en vivienda pública en alquiler mediante la incorporación de al menos 600.000 viviendas nuevas o de segunda mano.

Además, es necesario que las administraciones garanticen al arrendador que podrá recuperar su vivienda en un plazo razonable en caso de impago, daños en la vivienda o cualquier otro incumplimiento grave del contrato.

De este modo se fomentaría el alquiler de muchas casas actualmente vacías, lo que a su vez contribuiría a reducir de forma natural el coste de arrendar una vivienda en nuestro país.