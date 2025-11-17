El Racing y sus patrocinadores donan sus logos por los niños que esperan un trasplante

Lunes, 17 Noviembre 2025 13:12

El Real Racing Club ha protagonizado en su última partido de liga una acción histórica. El equipo cántabro ha saltado al césped con una camiseta inédita en la que, por primera vez, su escudo y los logos de los patrocinadores habituales han sido reemplazados por los nombres de niños que esperan un trasplante de órganos, en un gesto destinado a visibilizar la urgencia de la donación.

Bajo el nombre “Donantes de Logo”, la iniciativa ha convertido la equipación racinguista en un altavoz social para visibilizar la urgencia de la donación infantil en España.

Por primera vez, todos los patrocinadores del club han donado su espacio publicitario, demostrando que hay causas que están por encima de cualquier marca.

Esta acción nace del impulso del Racing, y todos sus patrocinadores decidieron sumarse sin dudarlo, conscientes de la importancia de la causa a la que está dirigida.

En la última década, de acuerdo con los datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) solo el 2 por ciento de los donantes de órganos en España han sido pediátricos, lo que se traduce en largas esperas para los menores que necesitan un trasplante.

En 2024, 46 niños donaron sus órganos, permitiendo que 197 menores recibieran el trasplante que necesitaban. Aun así, a finales de ese año, 73 niños seguían en lista de espera.

Las camisetas solidarias pueden adquirirse en www.racingporlainfancia.es.

Además, se subastarán las camisetas utilizadas por los jugadores durante el partido en la misma web.

Los beneficios obtenidos se destinarán a la Fundación ALCER, que ofrece alojamiento, acompañamiento y apoyo a las familias trasladadas a hospitales lejos de su lugar de origen durante el proceso de espera. Muchas de ellas deben trasladarse a hospitales especializados fuera de sus ciudades, y permanecer allí durante semanas o meses, en entornos desconocidos y con un importante esfuerzo emocional y económico.

Un gesto que une a todos

“Donantes de Logo” está impulsada por la Fundación Real Racing Club, con el apoyo de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), la Consejería de Sanidad de Cantabria y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el marco del 50º aniversario de su programa de donación y trasplante de órganos.

La iniciativa no sería posible sin un hecho inédito en el fútbol profesional: todos los patrocinadores del Racing, así como el propio club, han donado su espacio en la camiseta para apoyar a los niños que esperan un trasplante.

Plenitude, Cantabria Labs, Cantabria Telecom, Austral, Banco Santander, MGS Seguros, Palets del Cantábrico y Ferroluz han apoyado la acción de forma unánime, demostrando que cuando se trata de salvar vidas, la visibilidad debe pertenecer a quienes más la necesitan. No se han sumado al proyecto: lo han hecho posible.

España es líder mundial en donación de órganos, pero la donación pediátrica sigue siendo un reto, precisamente por una buena noticia: la baja mortalidad infantil, que limita el número de donantes. No existe un problema de negativas a donar, sino una realidad que alarga la espera de muchos niños y de sus familias.

Por ello, el Racing, sus patrocinadores y las instituciones sanitarias han unido fuerzas para visibilizar la necesidad de apoyar a esas familias y sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de la donación, recordando que, ante desafíos como este, la única forma de ganar es jugando juntos.