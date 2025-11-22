Casi 41 millones de españoles cuentan con pauta completa de Covid 19

Sábado, 22 Noviembre 2025 10:22

Más de 40,7 millones de personas cuentan con la pauta completa de vacunación en España, el 86 por ciento de la población total, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

La media mundial supera el 65 por ciento, y la de la Unión Europea se sitúa en el 73,5 por ciento.

España se convirtió en uno de los líderes en la vacunación frente al COVID-19 tras la puesta en marcha, a finales de 2020, de una estrategia común basada en una vacuna segura, eficaz, voluntaria y gratuita.

En la actualidad, se prioriza la protección de los grupos con mayor riesgo de complicaciones graves, hospitalización o fallecimiento.

A juicio de los expertos, las razones del éxito de la estrategia de vacunación en España son múltiples y diversos: la confianza en los médicos y los científicos y en una sanidad pública universal; el acceso a las vacunas según principios éticos y criterios claros comunicados con transparencia; el buen funcionamiento del sistema de citas para administrar la vacuna; la importancia de los lazos familiares intergeneracionales y del contacto social; una percepción del riesgo elevada y el menor peso de los grupos antivacunas; y la combinación de la no obligatoriedad de la vacuna con la progresiva eliminación de restricciones al disminuir los casos de la enfermedad.

¿Cómo funcionan las vacunas contra el nuevo coronavirus?

Cuando se administra una vacuna, el organismo genera defensas conocidas como anticuerpos.

Los anticuerpos reconocen las sustancias que no son propias del organismo (conocidas como antígenos), se unen a ellas y las neutralizan.

Las vacunas tradicionales se basan en administrar el virus debilitado o inactivado contra el que se quiere luchar. El objetivo es que nuestro organismo genere anticuerpos que lo bloqueen.

Las nuevas vacunas hacen que nuestras defensas actúen contra una proteína del virus llamada proteína S, clave para que este se una a la célula humana.

¿Cuáles son los beneficios de vacunarse?

El principal objetivo de la vacunación es disminuir la gravedad y mortalidad por COVID-19, protegiendo especialmente a aquellos grupos más vulnerables.

La vacunación es doblemente importante, ya que protege de manera directa a cada persona vacunada y también de forma indirecta al resto de la población. Cuantas más personas se van inmunizando, menor probabilidad hay de que el resto (en particular los más vulnerables a padecer una enfermedad grave) se expongan al virus o, al menos, a altas cargas víricas.

¿Qué significa que la vacuna del COVID-19 es eficaz?

Las vacunas que se autorizan han demostrado en ensayos clínicos su capacidad de prevenir la enfermedad en las personas vacunadas, es decir, que son eficaces en los participantes escogidos para realizar el estudio.

Además, tras su autorización, se ha evaluado su efecto en la población general, en personas de diferentes edades y condiciones de riesgo.

¿Puedo transmitir el COVID-19 después de ser vacunado?

Como sucede en las personas no vacunadas que padecen COVID-19, las personas vacunadas que se infectan pueden transmitir el virus que causa la enfermedad, pero las cargas víricas son mucho menores y, por tanto, la transmisión también es menor.

¿La vacuna es segura?

Como ocurre con todas las vacunas, las del COVID-19 se han probado en humanos mediante la realización de ensayos clínicos en diferentes fases, que incluyen su uso en decenas de miles de personas. En estos estudios se identifican los efectos adversos más frecuentes que se presentan durante el tiempo de duración de estos ensayos clínicos.

Una vez los ensayos clínicos muestran que una vacuna es segura y eficaz, debe someterse, además, a una evaluación exhaustiva por las agencias reguladoras de medicamentos de diferentes partes del mundo antes de la autorización para su administración. En el caso de la Unión Europea, las vacunas son evaluadas por la Agencia Europea de Medicamentos, en la que participa activamente la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

Posteriormente a su autorización, se sigue vigilando la seguridad de las vacunas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia de Medicamentos de uso humano (SEFV-H).

¿Es obligatorio vacunarse?

Como ocurre con el resto de vacunaciones en España, la vacunación frente al nuevo coronavirus no es obligatoria.

¿Por qué se recomienda la vacunación frente al COVID-19 cada temporada?

La administración de una dosis cada temporada se justifica porque los virus experimentan cambios en su estructura molecular que les permiten escapar de la protección que confieren la vacunación o la infección previas. Además, los anticuerpos disminuyen con el paso del tiempo. Reforzar la protección es esencial en el caso de la población especialmente vulnerable a padecer las formas más complicadas de la enfermedad.

¿Cuáles son las recomendaciones de vacunación para la temporada 2025-2026?

Al contrario de lo que venía ocurriendo desde la temporada 2021-2022, para la actual se han establecido recomendaciones de vacunación específicas frente al COVID-19 y frente a la gripe. El motivo es adaptar mejor la estrategia a la situación epidemiológica de cada virus.

No obstante, las dos campañas de vacunación son coincidentes en otoño para algunos grupos de riesgo.