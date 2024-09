10 de septiembre: Día Internacional de la Prevención del Suicidio

10 Septiembre 2024 - 09:32

El 10 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, una fecha dedicada a crear conciencia sobre un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Cada año, cerca de 703.000 personas se quitan la vida en el mundo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde hace años el suicidio es también un problema social y sanitario en España, ya que es la segunda causa de muerte externa y la primera entre los jóvenes, según los últimos datos del INE.

Según su último informe, 3.952 personas se quitaron la vida en nuestro país en 2023, aunque supone un 6,5 por ciento menos que en 2022

"Preocupa la marcada disparidad de género", ha reconocido este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, ya que en España, la tasa de suicidio es tres veces mayor en hombres que en mujeres.

Mientras que ellas, tienen más intentos autolíticos.

Los grupos de edad de más riesgo son los jóvenes entre los 11 y 15 años y los mayores de 80.

La creación de un plan específico contra el suicidio anunciado por la ministra de Sanidad era una demanda histórica de la sociedad civil que no se incluyó finalmente en la estrategia de salud mental aprobada por el Gobierno a finales de 2021.

El plan, que estará dotado con una financiación independiente y se espera que esté listo en los próximos meses, tendrá un enfoque desde los determinantes sociales para abordar la conducta suicida de cara a comprender las causas y poder así diseñar medidas efectivas.

Además, contará con la participación de sanitarios, académicos y personal no sanitario.

El 10 de septiembre es una jornada que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de hablar abiertamente del tema y proporcionar apoyo a quienes lo necesitan.

Cambiar narrativas es combatir ciertos mitos y tabúes que los expertos aseguran que han ido calando en la sociedad. La persona que se suicida no es cobarde, no quieren llamar la atención, no es "un acto de libertad", y sí existían alternativas y formas de aliviar su sufrimiento

Las campañas en torno a esta fecha se enfocan en reducir el estigma asociado con el suicidio y los trastornos mentales, fomentar el diálogo y recordar que siempre es posible pedir ayuda, ya que la prevención es clave para salvar vidas.

Esta día fue establecido en 2003 por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP) y avalado por la OMS con el objetivo de que las naciones del mundo implementen y promuevan acciones para la prevención del suicidio.

El lema del Día Mundial de la Prevención del Suicidio 2024-2026, “Cambiar la narrativa”, busca eliminar barreras como el estigma, aumentar la conciencia y fomentar una cultura de comprensión y apoyo para prevenir el suicidio. Cada persona, comunidad, organización y gobierno tiene un rol clave en transformar la forma en que se habla sobre el suicidio, de acuerdo con la página oficial de la OMS.

Los suicidios y los intentos de suicidio afectan no solo a las personas, sino también a las familias, las comunidades y las sociedades. Los factores de riesgo asociados al suicidio, como la pérdida laboral o financiera, el trauma o el abuso, los trastornos mentales y por uso de sustancias y las barreras para acceder a la atención médica, se ampliaron aún más con la COVID-19.

El suicidio se puede prevenir. Las principales medidas de prevención del suicidio basadas en pruebas incluyen restringir el acceso a los medios para el suicidio, políticas de salud mental y reducción del alcohol, y promover la información mediática responsable sobre el suicidio.

El estigma social y la falta de conciencia siguen siendo los principales obstáculos para la procura de ayuda para el suicidio, lo que pone de relieve a necesidad de campañas de alfabetización en salud mental y contra el estigma.