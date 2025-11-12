Vivienda anuncia ganador de concurso para Memorial de Cuelgamuros

Miércoles, 12 Noviembre 2025 07:14

El Ministerio de Vivienda ha anunciado el proyecto ganador del Concurso Internacional de Ideas para el Memorial de Cuelgamuros que lleva por lema “La base y la cruz”, de Pereda Pérez Arquitectos y Lignum S.L.

El jurado ha decidido por unanimidad declarar ganadora esta propuesta al estimar que es la que con mayor coherencia arquitectónica responde a los requisitos establecidos en las bases del concurso.

“Su gesto de horizontalidad, representado por una línea de sombra que se contrapone a la monumentalidad original, implica una estrategia inteligente y de gran sensibilidad para introducir una lectura diferente y separada de la preexistencia. Por otro lado, se percibe una reformulación de los límites entre arquitectura y naturaleza en el nuevo tratamiento de la exedra”, recoge el acta del jurado.

La propuesta propone una intervención que equilibra el peso del monumento mediante una nueva plataforma situada entre el paisaje y la basílica.

Esa base, concebida como umbral y lugar de acogida, transforma la llegada en una experiencia de reencuentro entre arquitectura, historia y territorio.

La sombra proyectada por esta estructura, ligera y contenida, actúa como metáfora de acogida y reflexión, invitando al visitante a una mirada distinta sobre el conjunto monumental y su memoria.

El jurado ha destacado igualmente que, desde el punto de vista del visitante, la intervención se enfrenta a la escala del monumento sin recurrir a la demolición, generando un discurso potente de independencia y renovación.

La propuesta, que será galardonada además con la adjudicación del contrato de servicios para el desarrollo del proyecto, destaca por su capacidad para asumir la complejidad del lugar y acoger la diversidad de miradas como parte central de su planteamiento. Ofrece una interpretación sensible y plural del Valle de Cuelgamuros, que invita al entendimiento común a través del arte, el paisaje y la arquitectura.

Con esta resolución culmina un proceso que el jurado concibe como una herramienta para aprovechar el potencial de la arquitectura, el arte y el paisaje como lenguajes capaces de resignificar el pasado y proyectar un futuro común.

El Concurso Internacional ha contado con una gran participación, recibiendo un total de 34 propuestas de algunos de los mejores estudios de todo el mundo, y ha contado con un jurado de reconocido prestigio, destacando entre sus miembros a David Chipperfield, ganador del premio Pritzker 2023, Fuensanta Nieto o María Langarita.

Cada una de las diez propuestas finalistas ha sido premiada con 60.500 euros (IVA incluido), en reconocimiento a la calidad y profundidad de sus planteamientos. La propuesta ganadora, además, será la adjudicataria del contrato de servicios para el desarrollo del proyecto.