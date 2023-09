TRIBUNA / No habrá tablas para todos

Domingo, 03 Septiembre 2023 13:51

Mario González apunta en este artículo de opinión las razones que tiene el PNV para hacer posible la mayoría parlamentaria del candidato popular Alberto Núñez Feijóo y censura la dinámica instaurada en la democracia donde los partidos nacionalistas dan sus apoyos a PP ó PSOE exprimiendo los recursos del Estado, a costa del sacrificio de todos.

Tras el encargo del Rey a Feijóo para formar Gobierno –lógico, por ser el líder del partido más votado- el PP se ha puesto a trabajar para lograr la mayoría parlamentaria que lo pueda hacer posible y que pasa, necesariamente, una vez recabados los apoyos de VOX, UPN y CC, por sumar otros cuatro diputados bien con el PNV, bien con JUNTS, como le tocará hacer al PSOE si su hermano gemelo, el PP, no lo consigue.

A partir de aquí todos piensan que el PSOE tiene ventaja a la hora de sumar esos apoyos y por eso el PP ha propuesto al PSOE un ridículo acuerdo de gobernabilidad, por dos años y sobre unos supuestos ‘Pactos de Estado’, que ha puesto de manifiesto que dentro del PP no hay nada. Sin embargo, tienen una oportunidad con el PNV y de ahí las críticas al Rey.

Y es que el volátil PNV podría cambiar de bando con sus 5 diputados por varios motivos: (i) porque Guardiola ya nos demostró recientemente que los principios ceden con facilidad ante el Presupuesto; (ii) porque a un VOX de rebajas –siguen asustados con perder más votos si bloquean al PP- se le puede vender una estrategia conjunta con el PNV y viceversa y, sobre todo, (iii) porque el PNV está perdiendo la partida con ETA BILDU (275.782 votos para los que recogen las nueces frente a 274.676 votos para los que agitan el árbol en las pasadas Generales) que ha pasado de banda terrorista a ‘banda conseguidora’, gracias a haber formado parte del ‘Frankenstein 1.0’ y a ser socio preferente del PSOE.

Así las cosas, el PNV es la única palanca que tiene el PP para llevarse el partido y el PP es la única palanca que tiene el PNV para sacar una tajada diferencial y conservar su mayoría en las provincias vascongadas. Ambos se la juegan y ambos pueden pactar. Un error ahora y el PNV podría dejar abonada la primera mayoría absoluta de izquierdas (ETA-BILDU, PSE y SUMAR) en las autonómicas vascas del próximo año. Circunstancia más que dolorosa para un partido que lleva en el poder absoluto desde el 80 (con la excepción del periodo 2009-2012, cuando fue lehendakari el socialista Pachi López con el apoyo gratuito del PP). ¿Quo vadis PNV? Soria ¡CasiYa! no supo responder a esa pregunta y todavía está recuperándose del batacazo.

No se hagan ilusiones: en cualquier caso, la PPSOE gana y la ciudadanía pierde. Cualquiera de sus dos facciones, la socialista (PP) o la más socialista (PSOE), pagará la correspondiente factura por los escaños necesarios con nuestro dinero. Por eso, el dinero que nos exaccionan vía impuestos no acaba ni en la sanidad, ni en la educación, ni en nada positivo para el conjunto de la ciudadanía, sino que se malgasta a espuertas, legislatura tras legislatura, en alimentar las cadenas clientelares de la propia PPSOE y en favorecer a los dos territorios más parásitos que existen sobre la faz de la tierra: las provincias vascongadas y catalanas. Esos votos y escaños, perfectamente diseñados durante la cada vez más oscura Transición para facilitar un bipartidismo que en realidad es un ‘Franquismo 2.0’ –un franquismo con chaqueta de pana- son los que están destruyendo la nación española y con ella a todos nosotros. Así, el grosero linchamiento de Rubiales se convierte en un mensaje para los disidentes: no te creas que el estado de derecho te va a amparar, obedece o serás destruido.

No sé qué más hace falta para que la mayoría que sostiene este país con sus impuestos se dé cuenta del terrible engaño en el que vivimos: no existe democracia, no existe estado de derecho, solo existen los partidos, particularmente la PPSOE, que gracias a una superestructura administrativa estatal, autonómica y municipal, colectivizadora, ineficiente y liberticida, consiguen imponer sus intereses a todo el Pueblo Español. Por eso los problemas fundamentales de la ciudadanía siguen sin resolverse desde hace 80 años, porque los partidos están, como en el franquismo, a llevárselo crudo y a consolidar su omnímodo poder. Recordad como la música seguía sonando mientras se hundía el Titanic porque ahora en España está sucediendo exactamente lo mismo: la socialdemocracia ha abierto una gran brecha en el sistema con su inútil política camuflada de lo que haga falta (igualitarismo, ecologismo etc…) mientras genera una ficción de insumergibilidad (la economía va como un tiro, crecemos, etc…) como la que entonces se predicaba del Titanic. Nada es insumergible: ni el Titanic ni España. Los crujidos de la superestructura son cada vez más fuertes y si nadie lo remedia más pronto que tarde nos veremos nadando en las procelosas aguas de la indigencia, así que vete despertando porque ¡aquí tampoco habrá tablas para todos!

Fdo: Mario González Casado. Abogado. Mautiko Abogados.