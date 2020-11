TRIBUNA/ Las pensiones se defienden

Domiciano Sandoval. presidente de la Cordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, no cree que el futuro de las pensiones públicas esté garantizado, con el acuerdo alcanzado en las últimas semanas. Ve en el horizonte la implantación de la "mochila austriaca".

Algunos medios de comunicación consideran que el Presidente Pedro Sánchez ha conseguido solucionar de forma definitiva, el problema de nuestro Sistema Público de Pensiones. Algo así como lograr la cuadratura del círculo.

Ya lo dijimos cuando se formó este Gobierno. No estábamos, y no estamos de acuerdo en la división de lo que era el Ministerio de Trabajo, Seguridad Social y Migración, en dos ministerios. Y no lo estábamos, porque ya intuíamos que las cosas seguirían este recorrido.

En el de Trabajo, Pedro Sánchez ha colocado una persona difícil, fuera de los cambios que quiere hacer con las pensiones públicas; y en el de Seguridad Social, del que dependen las pensiones, ha colocado un banquero, con pura mentalidad de banquero.

El ministro Escrivá, con su plan de implantación de eso que llama los tres pilares del futuro Sistema Público de pensiones pretende tres cosas. Que las pensiones públicas, o primer pilar del sistema, se reduzca de forma considerable, hasta igualar la misma tasa de sustitución de los países de nuestro entorno, países que por otra parte, triplican los salarios que tenemos, tienen una temporalidad muy baja, y tasas de desempleo del 6 al 8 por ciento. Esto significará, que la pensión pública en España quedará en unos 800 euros de media.

El segundo pilar, las pensiones de empresa (EPSV), solo lo serán para unos pocos privilegiados, con contratos indefinidos y salarios medios y altos. Contribuirán a descapitalizar rápidamente la Seguridad Social, terminarán con la solidaridad interterritorial, e intergeneracional, y crearan dos clases de personas trabajadoras: una minoría que podrá vivir dignamente, y una mayoría que serán pobres de por vida. Aquí los sindicatos CC.OO y UGT, se romperán las manos aplaudiendo, ya que les facilitan además de buenos ingresos, un nuevo elemento de negociación colectiva. Además será sin duda la puerta de entrada de la Mochila Austriaca tan añorada por el Partido Socialista. ¿Qué podrá aportar un mileurista a esta EPSV? Otra pregunta es; ¿qué necesidad tienen los trabajadores/as de aportar a otro plan de pensiones, que no sea el de la Seguridad Social?

El tercer pilar, o los planes de pensiones privados individuales, solo serán accesibles para un reducido número de trabajadores/as. Al rebajar la cantidad máxima para desgravar, el Ministro Escrivá está endulzando la trampa de los planes de empresa, o EPSV que es como se conocen en Euskadi.

La “piedra filosofal” de Pedro Sánchez, no es otro que el Sr. Escrivá, un banquero que lleva años preparando este terreno desde la Presidencia de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF).

Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden.

Fdo: Domiciano Sandoval. UNIDAD COESPE (coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones)