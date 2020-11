OPINIÓN/ El as de la desinformación y la mentira

Viernes, 13 Noviembre 2020 13:37

Amalio de Marichalar realiza en este artículo de opinión un repaso de la desinformación y de la mentira del presidente del Gobierno, con un sinfin de ejemplos.

OPINIÓN/ ¿Por que es usted el as de la desinformación y la mentira Sr. Presidente?

Bajar el IVA de las mascarillas cuando no se podia bajar por impedirlo Europa, dicho hace pocos días y ahora si poder hacerse, es una flagrante mentira. ¿Esto es desinformar o no lo es ? ¿Decir que no se puede bajar y desde mayo Europa decir que si es posible, es la cumbre de la desinformación o no lo es?. Un enorme engaño y fraudulenta mentira a todos los españoles .

¿Decir ahora que hay que hacer test para entrar en Barajas y no hacerlo desde hace seis meses, no afrontando el problema por decir ustedes no ser un problema, o ni siquiera responder a la demanda reiterada de Madrid, es desinformar , mentir, actuar dolosamente, o es mezcla de todo a la vez, además, de un desprecio e insulto a todos los españoles ?

¿Decir que Madrid es muy preocupante y tras el revés judicial encerrarlo dictando la alarma, como hacen los niños pequeños con su rabieta - más bien siendo ustedes la verdadera alarma -, tras visitar usted a la Presidenta de la Comunidad y mentir en el mismo momento de la declaración conjunta, prometiendo unidad de actuación y ofreciendo medios, y un minuto después de la reunión, lanzar a sus subordinados a la lucha de clases y manifestaciones, siendo Madrid un ejemplo para España en marzo, después, y ahora, es desinformación manifiesta y goebeliana y mentira perversa, o como lo llama usted ? ¿ Doble desinformación, triple salto mortal en el trapecio de la mentira y cuatro vueltas de campana de la manipulación y engaño maquiavélico?

¿Decir que los presupuestos son muy buenos, y en cambio decir Europa o el Banco de España que no lo son, es desinformar, mentir y manipular a todos o es ser más listos que nadie cuando solo tienen el apoyo de quién quiere destruir España, y de nuevo Europa estar enormemente preocupada, y totalmente atónita?

¿Recibir el apoyo a los presupuestos de los independentistas encarcelados por golpe al estado desde el estado, a cambio de suprimir el español en España, - será una broma mía?... seguramente...-, y de los filoterroristas diciendo la portavoz que hay que negociar con todos y decir su vicepresidente que se convierten en "socios de legislatura" y " dirección de estado " es desinformar o en este caso informar de una triste apuesta que usted ha hecho? Sería bueno que en esta ocasión fuera una " información desinformada y en broma".... pero no lo es. Es ignominiosamente su apuesta para poder mantenerse en el gobierno .

¿Desinformar es engañar y mentir a todos los españoles diciendo que no conocía el peligro del virus pero tenía los informes al menos desde enero, que por supuesto es engañar y mentir a todos los españoles, o es también, conocedor de ello, aguantar hasta el día de una manifestación ideológica el 8 de marzo y consciente de ello plenamente no informar del peligro a todos los españoles y por tanto desinformarles tambien aquí de forma maquiavélica?. El primer ministro italiano, lo repito siempre dijo el 9 de marzo que hubiera sido un hecho criminal si el no hubiera informado a los italianos...para tomar buena nota.

¿Desinformar es no dejar al responsable policial de prevención de riesgos laborales, José Antonio Nieto ya desde mediados de enero recomendar protección con mascarillas y evitar aglomeraciones, y desde sanidad decirle que estaba provocando alarma y destituirle sin saber los españoles desde el gobierno todo esto y no reconocerlo, o es conocer la verdad todos, y que el gobierno ha ocultado de forma perversa?

¿Desinformar es decir el director adjunto operativo de la policia DAO, José Angel Gonzalez el sábado 28 de marzo en rueda de prensa que hacía tres meses estaban buscando medidas protectoras y reforzar las fronteras aéreas, y el secretario de Estado de Información - desinformación? -, cortarle diciendo que serían tres semanas ... y el director de la policia decir entonces que era hace dos meses, y el Gobierno aún así con tanta evidencia demostrativa y en sede del Gobierno, no reconocerlo ?

¿Desinformar usted, es no informar a todos los españoles que su vicepresidente ha atacado a la monarquia y a la libertad de prensa subversivamente y defendiendo a los independentistas sediciosos encarcelados, en su viaje oficial a Bolivia y usted no pararle los pies como es su obligación? Pues claro que si, una flagrante desinformación suya y además una flagrante dejacion de su responsabilidad y obligación inexcusable institucional por no reprobar y cesar públicamente delante de todos los españoles a su vicepresidente con su poco respeto y nula autoexigencia institucional abjurando de su obligación como miembro del gobierno.

¿Desinformación es que el vicepresidente arremeta contra la monarquia constitucional -siendo vicepresidente del gobierno que usted preside - en un periódico argentino diciendo que la republica es su horizonte, - casi me parece que estoy inventándome un guión de película de marcianos -, habiendo prometido lealtad al Rey, y usted no diga nada - otra película de marcianos pero ebrios -, y así parece que no pasa nada, pero usted debiendo cesarle no sólo no lo hace sino que además estando imputado, - lo cual es único en un gobierno democrático-, usted le avala?. Es usted el amo de la desinformación más perversa que está adquiriendo junto a la mentira el frontispicio de su mandato y copia de actuaciones, estrategias, propaganda y desinformación de regímenes que el parlamentario europeo nos ha pedido denunciar y jamás poder darles oportunidad por acumular una larga historia criminal para la humanidad y cuyos métodos de adoctrinamiento, desinformación y perversion son idénticos.

¿Desinformación es que su ministra portavoz diga hace dos días en el Congreso, que " aconseja no defender así al Rey pues se le hace flaco favor..., " cuando los partidos que apoyan al gobierno y parte del gobierno insultan y vilipendian subversivamente al Jefe del Estado, el Presidente del gobierno no dice nada, así muchas veces en el Congreso, o calcula una pequeña frase compensatoria fuera del parlamento, y porque haya partidos en el parlamento que ante los ataques al Rey en esa sede ni más ni menos, lo defiendan, como es natural, y decir que al hacerlo es equivocado por poder interpretarse que el Rey está de parte ? ¿Pero estamos locos? ¿Pero que estrategia tipo Goebels , nazista, nacional socialista, fascista o estaliniana y leniniana es esta? ¿ Pero que oda a la sublimación de la perversion de la desinformación y conducción de la ingeniería social para transformar las mentes, la realidad y la verdad es está?

Ayer, los filoterroristas presumiendo tras la invitación de participar en la dirección del estado, encantados de querer acabar con el y un ministro avalándolo por el hecho de que estén en el parlamento y en la "democracia ", queriéndolo comparar con el diálogo y el abrazo de la reconciliación de la transición.... ¿Cabe mayor vileza y perversion avalando a quien quiere destruir España todos los días y declarándolo ayer mismo, con tantas penas por cumplir, dictadas por la democracia y con tantos casos aún pendientes de investigación y de poder juzgar, y sin haber pedido el más mínimo perdón ni tener el más mínimo arrepentimiento, por el enorme dolor causado en permanente recuerdo y el alma compungida de todos, y el Presidente del gobierno - quien prometió hasta la saciedad y constante reafirmación no pactar jamás..."cuantas veces se lo repito que nunca" ? -, callar y por tanto admitir y encabezar tal ignominia ? ¿Cabe mayor, también aquí, utilización perversa de la desinformación más abyecta para confundir y cambiar la realidad incontestable y mentir con tanta dolosa premeditación utilizando el dolor y tan injusta tragedia de las personas?

Ustedes en el gobierno salvo muy honrosas excepciones, como la ministra de Defensa, dejando hace dos días en su sitio y sin miramientos al vicepresidente, son la esencia de la desinformación, de la traicion a todos y a ustedes mismos, y de la mentira. La pena es quien manda.

Usted, el máximo responsable y sus asesores marketinianos no actuan bien y actúan anteponiendo el mal, sin ética ninguna. Son la máxima expresión de la desfachatez, la deshonra pública, el oprobio y la indignidad más lacerante, en perjuicio de los españoles. Es así de sencillo. Le llamamos desde la sociedad civil, y sabe bien que no nos cansaremos de hacerlo a tornar a la coherencia, a la sensatez, a la dignidad y al bien por encima de nada. Se lo volvemos a pedir y también a exigir y aunque le parezca curioso así mismo por su propio bien y la tranquilidad de su conciencia que debiera ser lo principal para usted sin ofuscarse por la trampa en la que vive. Es nuestro consejo.

Da vergüenza tener que denunciar la décima parte de lo que usted hace tan perversamente todos los días, siendo presidente del gobierno. Europa no conoce un caso así, pero le damos la oportunidad de cambiar ciento ochenta grados ya!

Los españoles piensen lo que piensen no entendemos lo que está usted haciendo ni lo entiende nadie en su sano juicio. Imagínese en Europa un primer ministro facilitar a quien quiere destruir Francia , Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Portugal , Suecia, o Italia , pactar los presupuestos con los encarcelados por sediciosos o con quienes heredan a quienes han asesinado a tantas personas y siguen abiertos los procesos e investigaciónes, así como con quien es instructor y amigo de un estado como Venezuela recién declarado criminal por Naciones Unidas. ¿De verdad sabe lo que hace? ¿Cree que lo harían aunque estuvieran locos, algún día sus colegas europeos ? Pregúnteselo. Sea uno del pensamiento político legítimo que sea, lo que usted hace no lo admite nadie. No lo admite ningún español de bien. Hay que tener unos principios mínimos por vergüenza torera. Piénselo ....

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda