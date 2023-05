TRIBUNA / La permanente indecencia

Viernes, 19 Mayo 2023 14:52

Amalio de Marichalar denuncia en este artículo de opinión las traiciones del presidente del Gobierno, unas situaciones que serían inimaginables en un jefe de Gobierno minimamente decente de Europa.

Hasta el 12 de mayo el presidente del Gobierno no dice nada sobre las listas del partido heredero de tanto dolor y tragedia causados a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a los españoles, con el que pacta, y solo porque se lo preguntan los medios a la salida de La Casa Blanca .

Vuelta a España y sigue callado. El 15 en un mitin con Page donde este dice que “ yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta de la esquina “ Sánchez calla.

Ante la avalancha, en el Senado el 16 y en el Congreso el 17 tiene que dar la cara. Dice que hay cosas que “pueden ser legales, pero no son decentes”, lo mismo que varios días antes en la Casa Blanca.

El 16 dicen que renuncian los siete candidatos condenados por asesinatos, pero permanecen los 37 terroristas restantes.

Le exige la oposición no pactar con Bildu y sin embargo ofrece a esta formación poder contar con el apoyo cuando lleve en junio al Congreso nuevas medidas sociales.

Bruselas eleva crecimiento para España pero cree que no cumplirá las reglas fiscales.

El gobierno oculta la alerta del CGPJ sobre la puesta en libertad de sin papeles con delitos graves.

Melilla, miles de votos por correo bajo sospecha muy preocupante.

La vicepresidenta del gobierno para asuntos económicos niega que el partido socialista haya pactado con Bildu a su llegada a la reunión de ministros de economía y finanzas de la eurozona en Bruselas.

Más de 13.000 millones en ofertas electorales que descuadran el presupuesto, mientras excluye a Castilla y León en ayudas a la sequía en su calificación alta siendo el mayor productor en cereal y principal productor agro ganadero.

Aprobacion de la nefasta ley de la vivienda con apoyo de Bildu y ERC.

Una ministra del Gobierno ataca difamatoriamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid desde el Congreso. El presidente del Gobierno calla.

El periódico The Times nos califica de paraíso okupa.

Todo esto en una sola semana. Realmente de no vivir este día a día, sería imposible de creer, si alguien te lo cuenta. Eso es por cierto, estrategia también de este gobierno. No hacer ver en Europa tal cúmulo de barbaridades y tratar de confundirles teatralmente. De ahí las declaraciones esta semana de la vicepresidenta en Europa haciendo ver que no hay pactos con un partido que debiera estar ilegalizado. No se puede tener más osada desverguenza y enaltecer tanto la mentira. Solo ayer la nefasta ley de la vivienda es posible gracias a ese pacto. Claro, que es difícil hacer otra cosa, cuando su jefe ha instituido la mentira como nuevo valor para construir la sociedad.

Un presidente de Gobierno que oculta las listas terroristas de sus socios hasta que le preguntan en La Casa Blanca y le hunden la foto de su visita. Un presidente de Gobierno que vuelve a España y sigue sin decir nada hasta que en un mitin al menos habla claro el presidente regional en contra de su jefe. Un presidente de Gobierno que se da cuenta entonces de lo perjudicial para sus votos y logra que su socio haga un teatro diciendo que los siete asesinos lo dejaran pero no los 37 terroristas de las listas, para darle un poco de oxígeno al presidente del Gobierno.

>Un presidente de Gobierno que deja que su socio que fue también condenado por terrorista no suprima a los 44 terroristas de las listas, aunque haga que aparta a 7 asesinos pero manteniendo a 37 terroristas y le diga desde el Congreso que aunque “no es decente”, que espera poder seguir pactando con él en junio escudo social.

Ciertamente no hay palabras para calificar todo esto.

Cuando un presidente de Gobierno carece de escrúpulos y de la más mínima ética y la mentira es su referente, cualquier acción puede ser buena y mala a la vez, cualquier ley le será útil para sus intereses por mucho que provoquen enorme daño, como la del sí es si, cualquier decisión podrá ser válida aunque provoque dolor con tal de sumar un voto y cualquier decisión será posible por mucho que traicione a los españoles y a la democracia.

Cuando un presidente de Gobierno tiene la vil osadía de callar en algo no previsto, ver si pasa, amagar, decir medias palabras y finalmente seguir pactando con terroristas que fueron condenados y arrastrar a su partido a ello, cuando la dignidad de la persona independientemente de sus ideas políticas no está en su vocabulario, la sublimación de la indecencia le adorna y la ignominia más rastrera le envuelve. Cuando todo eso es de esa manera, no hay palabras. Imposible una indecencia e ignominia así en un jefe de gobierno europeo, e imposible por mínima dignidad presidir así el turno europeo.

La memoria y la honra permanente que debemos todos los españoles a las víctimas del terrorismo y a sus familias, no merecen la continuada perversion maquiavélica y satanica de quien preside el Gobierno.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda