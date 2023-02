TRIBUNA / Cumbre del despropósito y desvergüenza

Viernes, 10 Febrero 2023 08:08

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión los hechos políticos de esta última semana que, a su juicio, nadie puede entender y las gravísimas acciones que pueden tener consecuencias muy desagradables para los españoles.

Policías que son juzgados por defender la Constitución y la democracia, a instancias de la Generalidad por lo ocurrido en el 17 y el gobierno callado.

Unos precios desorbitados y una inflación subyacente al 7,5 por ciento con una cesta de la compra por las nubes y la explicación es que vamos muy bien.

La Generalidad se salta la ley para subvencionar juventudes separatistas y el Gobierno mira a otro lado.

Cataluña plantea un MIR docente para blindar la inmersión lingüística y dominar por tanto la educación y el Gobierno cómplice de una estrategia xenófoba.

Recusaciones que no se aceptan en el Tribunal Supremo para abordar el aborto y su presidente tampoco se aparta aún habiendo informado sobre ello hace unos años desde su alto puesto en la fiscalía. Es de libro no juzgar así nada, pero el Gobierno desde que pilota hace pocos días el TC con ministros y altos responsables del Gobierno manejándolo, nos guste o no, es que estamos en Venezuela.

El Gobierno viaja a Marruecos y planta al Presidente del Consejo de Ministros parte de dicho Gobierno, así como el mismísimo Rey de Marruecos y este fiasco que hemos de asumír los españoles no es explicado por el presidente del Gobierno que oculta una y mil cosas en todo esto .

El presidente del Gobierno asiste a la sesión del Congreso el miércoles pero no da explicación alguna sobre el gravísimo resultado que está teniendo la ley del solo si es si, con centenares de agresores sexuales, violadores y pederastas. Solo repite que es una ley pionera y ejemplar, además, para otros países, aunque haya habido algún problema… Su ministra de Justicia tiene que asumir el gravísimo alcance de esta ley pero su presidente desaparece y la deja sola en un alarde de gallardía y valentía.

Esto es solo mínima parte de lo ocurrido esta semana y los españoles aguantando un ejercicio auténticamente inaudito de Gobierno, siendo el hazmereir a nivel Internacional y la más escandalosa situación en cuarenta años de democracia.

España ha de recuperar la dignidad, pues es inadmisible que esta manera tan impropia de gobierno sea la que tenemos y ahogando además el derecho a un gobierno sensato que vele por el bien común y por las presentes y futuras generaciones.

Fdo: Amalio de Marichalar