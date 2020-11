OPINIÓN/ El as de la desinformación (2)

Sábado, 21 Noviembre 2020 08:30

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión muchas preguntas a las que el presidente del Gobierno no ha contestado, desde lo grave que es que su vicepresidente Iglesias no informe de su agenda paralela en Bolivia hasta lo que supone pactar los presupuestos del Estado con filoterroristas y sediciosos.

¿Sabe usted lo que su vicepresidente hizo como agenda paralela, sin conocimiento de SM El Rey, que es la cabeza del Estado en el viaje a Bolivia reuniéndose con ministro de Venezuela y presidente de Argentina sin saberlo su ministra de exteriores, y sabe qué asuntos se abordaron en dichas entrevistas? Parece que es un asunto de desinformación de libro y desde el propio Gobierno ¿No? Parece que es algo tan grave que debiera usted cesar al vicepresidente ¿No? En efecto sería su obligación inmediata si usted conociera las normas de la democracia. ¿Y que me dice de su gravísima interferencia en asuntos con Marruecos, ante la gravísima situación en Canarias, que apunta problemas de toda índole, no solo de inmigración, sino para la soberanía y seguridad de España ? ¿Se puede ser más irresponsable y negligente, y usted sin decir nada, ni destituir fulminantemente a su vicepresidente? ¿Donde está su mínima responsabilidad? ¿Desinformación e irresponsabilidad constante suya ?. Por supuesto.

¿Sabe usted si el acuerdo para los presupuestos que ha hecho usted está hecho con los filoterroristas o no ha hecho usted acuerdo? ¿Sabe usted si el acuerdo que hizo usted con los mismos para derogar la reforma laboral y que todos vimos en documento firmado es un documento firmado?

¿Sabe usted si el acuerdo que está haciendo con los mismos para la aprobación de los presupuestos y donde su vicepresidente dice que además se integrarán en la "dirección del Estado" y el representante de ellos decir en el parlamento vasco que vienen a Madrid a destruir el estado, su ministro decir el domingo que esto es un éxito de la democracia, el lunes decir que solo son conversaciones y su portavoz balbucear ante las denuncias tajantes, por tan ignominiosos acuerdos, de altísimos y reputados responsables socialistas - los de verdad -, y otra responsable suya decir que son los de verdad otra generación y ustedes en cambio la nueva? ¿cómo calificaría usted tal perversion sazonada de sofisticada desinformación?

¿Sabe usted si su ministro....el que recibió a la vicepresidenta de un Estado calificado de criminal por Naciones Unidas, que dijo seis o siete veces, desinformando, cosas distintas acerca de tal visita prohibida, y que además se escuda en que no pisó suelo español, al no decirnos la verdad de lo ocurrido, está desinformando y mintiendo?

¿Será usted finalmente quien por obligación con todos los españoles, nos la diga? Por cierto, ¿ también podrá aclararnos si el espacio aéreo español es español y el suelo español es español, y también si tanto ese espacio como el suelo son europeos y por el acuerdo europeo esta señora tenía prohibido entrar en dicho espacio y suelo?

¿Podría aclarar que es eso de las maletas de esta señora, que es algo que no lo quieren aclarar? ¿como llama usted a todo esto? ¿quizá desinformar con absoluto descaro y desinformar también a todos los socios europeos, aparte, lógicamente, de actuar con ocultación, engaño y mentira repetitiva a todos los españoles?

¿Podría decirnos por que promueve usted una ley de muy mala educación para que el español deje de poder hablarse en España? Es de aurora boreal y parece un homenaje a la mejor ficción en un cuento de niños... aunque todo eso sería así, si es que no fuera una maquiavélica estrategia y cesión a los sediciosos.

¿Podría decirnos también por qué los padres no pueden elegir colegio - los hijos son suyos, no del Estado -, se puede pasar de curso suspendiendo, acabar con la educación especial y crear una cultura de las religiones, para dejar sin contenido nuestra religión, y todo lo anterior sin una sola reunión con los sectores de la sociedad que se ocupan de ello y pactado todo con quienes quieren destruir el Estado? ¿está usted en su sano juicio? Europa está con los ojos abiertos en todo lo que usted hace, y muy preocupada por su deriva poco democrática, y cercenando la libertad de los españoles.

¿Podría, por favor, por recordar sus lindezas muy brevemente, decirnos por qué destituye policías que le piden medidas ante la pandemia en enero, por qué presiona a los abogados del Estado para reorienrar sentencias, destituye altos miembros de la Guardia Civil por defender la ley, si, por defender la ley, y usted conculcarla, nombra fiscal del estado a su ministra - ni en Venezuela... bueno , allí si..- , compra mascarillas defectuosas con intermediarios sospechosos, vuelve a comprar test y también un fraude, su portal de transparencia desinformando, al no informar, llama a perseguir a quienes digan lo que al gobierno no le gusta, o señalar a los medios de comunicación que le critican ?

¿Podría decirnos por qué no tiene usted ningún experto al frente de la pandemia y ningún comité de expertos y científico como han tenido que reconocer y cuando dicen que lo tienen no nos lo dicen porque son muchos ? ¿Pero que broma macabra mantiene usted, y que broma de desinformación maligna, perversa y permanente, sostiene usted?

¿Podría decirnos por qué pretende cambiar el delito de sedición y promover indultos de forma fraudulenta ?

¿Podría decirnos por qué defiende y avala a su vicepresidente que está imputado así como su partido? ¿Cree usted que en Europa existe un primer ministro que mantenga imputado a su segundo ? Esto es lo que practican las " democracias" tipo Venezuela. No es posible imaginar en una democracia occidental. Tiene usted que revisar sus conocimientos en cuanto a comportamientos democráticos. Con que inquietante y perturbadora actitud se comporta usted!

¿Podría decirnos por que el miércoles en el Congreso no responde cuando le piden explicaciones por pactar con los filoterroristas y responde que son provocadores por decir noticias falsas, mezclando eso con Trump? A vueltas con la desinformación....pero de nuevo ustedes desinformando y mintiendo un minuto y al otro también... y sin atreverse a nombrar al partido con el que usted acaba de pactar en Navarra cuando el pacto lo eleva a éxito su vicepresidente, y o bien acusa de falsa noticia o bien no descalifica ni desmiente a su vicepresidente, tampoco lo destituye por decir algo que usted no se atreve a decir nada, pero tampoco a su portavoz en el congreso que se jacta de lo fantástico de pactar con ellos . Su ministro y su portavoz defienden el pacto y dos días después lo niegan. ¿No es usted el mago de la desinformación y de la mentira más lacerante? . Si, lo es.

Usted manda una carta a los militantes y dice que "desvían la atención a noticias inventadas" . Los titulares dicen...La carta de Sanchez a la militancia tras el pacto con Bildu....

¿No le da a usted al menos un poco de vergüenza haber pactado, decir que no, pero haberlo hecho y escribir a sus militantes para explicar y justificar el pacto ignominioso diciendo usted que todos los apoyos son precisos, pero en cambio no pacta con quien respeta la constitución, y solo hacerlo con quien la transgrede y quiere destruir el Estado? ¿pero como puede usted mentir tanto a sus militantes y transmitirles tal desinformación kafkiana?¿solo el hecho de escribirles para darles una desinformación es de risa, y por supuesto saben ya que usted no es nadie para engañarles.

Usted ha perdido el rumbo y pretende convencer a sus militantes que es de noche cuando es de día .

Usted debe pactar de suma urgencia - se lo venimos diciendo desde hace diez meses -, con quienes no quieren destruir España, ante una gravísima crisis sanitaria , social , laboral, económica, de autónomos y empresarial, y ante la seguridad plena que exige Europa para prestarnos y regalarnos fondos, y que usted y sus socios, evidentemente, no ofrecen. No comprenden que usted siga con una mayoría exigua y aliado con una parte mínima en número de votos de españoles - que quieren la destrucción de España -, y resulta que usted no se alíe con quienes tienen más votos después de usted y representan a muchísimos más españoles, y además , "pequeño detalle", no quieren romper España. ¿Que parte de todo esto no entiende usted, ante una tragedia en vidas y en la situación límite de España y de los españoles? ¿nos quiere explicar ? No hay español y europeo que lo entienda....¿lo entiende?

Seguimos apelando, y seguiremos haciéndolo, desde el conjunto de la sociedad a que corrija diametralmente su actuación . No es buena y no está trabajando por el el bien de todos. Eso no se hace.

Fdo:Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda