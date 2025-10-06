Miles de personas reivindican en Madrid igualdad y futuro para el mundo rural

Lunes, 06 Octubre 2025 13:52

Miles de personas procedentes de toda la España vaciada, entre ellos representantes de Soria ¡Ya!, se han manifestado este sábado en Madrid bajo el lema "Salvemos el mundo rural agredido".

Más de 500 plataformas ciudadanas de distintas comunidades han recorrido el paseo del Prado para denunciar el abandono institucional y las políticas que agravan la despoblación.

Durante la lectura del manifiesto, escrito por el escritor Javier Sierra y leído junto a la agricultora Rosa Arranz y el científico del CSIC Fernando Valladares, se ha puesto voz al malestar de los territorios rurales ante la falta de oportunidades, el deterioro de los servicios públicos, la carencia de vivienda asequible y el aislamiento ferroviario.

El texto ha reclamado un pacto de Estado que garantice la igualdad entre quienes viven en el campo y en la ciudad, así como una atención específica al papel de la mujer rural para fijar población.

Soria ¡YA! ha participado en la manifestación junto a colectivos de toda Castilla y León. La plataforma advierte de que la situación «ha empeorado manifiestamente» y considera que, a la falta de avances, se suma una agresión directa a los territorios rurales.

Entre las principales problemáticas, señala las carencias en sanidad, la falta de oportunidades y la exportación de talento, los déficits en infraestructuras y transporte público, los problemas de conectividad, la crisis del sector primario, las políticas antiincendios obsoletas e insuficientes, la implantación de renovables sin retorno económico para el territorio y la contaminación de acuíferos.

Además, subraya la urgencia de aplicar una fiscalidad diferenciada en territorios despoblados como Soria para compensar los sobrecostes estructurales y hacer viable la actividad económica y el empleo.

El acto ha finalizado en la plaza de Cibeles con el sonido de los bombos del Bajo Aragón como símbolo del latido del mundo rural. Los organizadores han coincidido en un mismo mensaje: "El corazón de nuestros pueblos sigue vivo gracias a la unión y la dignidad de su gente. No pedimos privilegios, pedimos justicia e igualdad para poder vivir en nuestra tierra".