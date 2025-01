Junts consigue que Sánchez se someta a cuestión de confianza a cambio de apoyo a medidas sociales

Martes, 28 Enero 2025 19:31

Junts y el PSOE han llegado a un acuerdo para el nuevo real decreto que incluye la revisión de las pensiones, descuentos en el transporte público, ayudas por los afectados por desastres naturales, ayudas a familias vulnerables, y protección de los propietarios y mayor seguridad jurídica.

Junts ha arrancado este martes al Gobierno el compromiso de que la Mesa del Congreso tramite la proposición no de ley (PNL) que registró en diciembre para debatir la conveniencia de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se someta a una cuestión de confianza, una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejectivo, a cambio de apoyar un decreto social que sustituye al que tumbó la semana pasada la Cámara Baja con los votos de JxCat, PP y Vox y que recupera la revalorización de las pensiones, la rebaja del precio de los transportes, las ayudas por la dana y las medidas antidesahucios.

La portavoz Miriam Nogueras ha explicado en rueda de prensa el acuerdo al que han llegado Junts y el PSOE hoy para el nuevo real decreto en el que se incluyen medidas sociales.

Nogueras ha asegurado que “hemos logrado un nuevo real decreto que incluye sólo medidas urgentes y sociales. Sin formar parte de ningún blog, ni doblarse ante los chantajes”, “cuando un Gobierno no tiene mayoría, no le queda otra opción que negociar”, ha añadido.

El nuevo decreto incluye la revisión de las pensiones, descuentos en el transporte público, ayudas por los afectados por desastres naturales como la DANA que afectó al País Valenciano o el volcán de la Palma, ayudas a familias vulnerables, y protección de los propietarios y mayor seguridad jurídica.

Al respecto, que es un elemento nuevo respecto al decreto ómnibus presentado la semana pasada por el Gobierno español, la administración del Estado asumirá el impago del alquiler y los destrozos de los inmuebles. Y será la Generalidad de Cataluña quien gestione estos recursos.

Cuestión de confianza

Por otra parte, además del paquete de medidas, Junts y el PSOE han acordado que se admita a trámite la cuestión de confianza al presidente Pedro Sánchez, tal y como había pedido hace semanas la formación liderada por el presidente Puigdemont.

“Se admitirá a trámite la iniciativa de Junts que servirá para poder realizar un debate y para poder votar si el Congreso le ofrece, o no, la confianza al presidente Sánchez. El Gobierno español no tiene mayoría y ha quedado demostrado, aunque algunos estén dispuestos a tragar todos los sapos a cambio de nada”, ha afirmado Nogueras.

En este sentido, ante el resultado de la negociación, la portavoz ha defendido la posición de Junts en Madrid: “plantarse y aguantar la posición es lo que hacemos desde Junts desde el primer día. Hemos demostrado que es la única forma de hacer que las cosas pasen, de que mejore la vida de la gente”.

Por último, Nogueras ha recordado que el apoyo de Junts "no es a cambio de nada" y que "hemos sido muy transparentes desde el primer día, seguiremos con el pieza a pieza. Y en Junts per Catalunya siempre hemos estado dispuestos a negociar, pero no vamos a permitir que se nos tome el pelo”.