Marichalar presenta en Burgos la declaración para la regeneración política de España

Martes, 28 Enero 2025 17:02

Amalio de Marichala ha ofrecido en Burgos una conferencia titulada “En esta hora de España” y ha presentado la declaración para la regeneración de España y la defensa de la Constitución.

Marichalar ha agradecido especialmente a María Concepción Tajadura y Ana Pedrosa, organizadoras desde la sociedad civil de Burgos de esta conferencia, celebrada en la tarde noche de ayer en la Sala Polivalente de la Biblioteca Pública, agradeciendo así mismo a los responsables de la sala perteneciente a la Junta de Castilla y León

Asimismo, ha presentado la declaración del conjunto de la sociedad para la regeneración de España y defensa de la Constitución, el Estado de Derecho, la monarquía parlamentaria, la libertad y la democracia.

Desde hace más de 4 años ”De español a español por la Constitución” se presenta en ciudades y pueblos de toda España para hacer el diagnóstico de lo que está sucediendo en nuestra nación.

En la conferencia, Marichalar ha destacado los hechos que sonrojan a cualquier demócrata y que, día a día, encabeza el presidente del Gobierno.

Una ley de Amnistía inconstitucional que le permite gobernar con siete votos "corruptos" arrancados a un prófugo de la justicia, unos pactos con golpistas y filoterroristas que le permiten gobernar, leyes como la ley “Begoña” o de ideologización de la Justicia para autoindultarse toda la corrupción, insultos a diario al Poder Judicial, así como a los medios no afines, rebaja de penas a los encausados por terrorismo, etc., etc.

En su análisis, Marichalar ha señalado que esta situación es insostenible en una democracia y ha emplazado al presidente del Gobierno a que responda por qué no reconoce al presidente legal y legítimo de Venezuela, acusándole de dar un autogolpe con la ley Begoña el mismo día de la usurpación del poder de quien está señalado por delitos de lesa humanidad en Venezuela y ha señalado que las instituciones europeas han de intervenir urgentemente.

En una segunda parte de la conferencia, ha propuesto soluciones desde la sociedad civil para realizar cuantas acciones sean necesarias para proteger la democracia uniendo iniciativas individuales y colectivas como puedan ser denuncias de la situación en los medios, denuncias ante la justicia de tantos atropellos, impulsar foros para debatir y denunciar esta situación, invitar a los intelectuales a que se pronuncien, invitar a distintas asociaciones en el mundo del derecho y de otros sectores para denunciar esta falta de principios básicos democráticos y también ha propuesto salir democráticamente a la calle de forma permanente, admirando el ejemplo que en Burgos se está haciendo desde hace 451 días, así como también hace Madrid, en defensa de la independencia judicial, en contra de la ley inconstitucional de Amnistía y defendiendo en la calle la igualdad de todos los españoles, la libertad y la democracia.

En resumen, Marichalar ha llamado a la responsabilidad individual de todos los españoles ante una usurpación de la democracia que el presidente del Gobierno encabeza a diario.

En una sala repleta ha agradecido muy especialmente la presencia a José Antonio Ortega Lara homenajeando en él a todas las víctimas del terrorismo y sus familiares como baluarte trascendental de la democracia y a las que los españoles debemos permanente deuda de gratitud y honor.

Asimismo, ha agradecido la presencia del exministro y exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio, y resto de burgaleses que asistieron a la conferencia en un día frio y desapacible y en el que en el turno de preguntas quisieron alargar el debate con muchos intervinientes ante la enorme preocupación que a todos concita la grave situación que el presidente del Gobierno está provocando a diario en España.