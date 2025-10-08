El PP reprocha al Gobierno que está matando a Soria, por no aplicar al máximo ayudas de funcionamiento

Miércoles, 08 Octubre 2025 08:23

El senador del Partido Popular por Soria, Javier Jiménez, ha reprochado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que el Gobierno sea cómplice de la muerte de Soria, Cuenca y Teruel, por no aplicar en su máxima expresion las ayudas de funcionamiento.



“A su corrupción política tendrán que sumar una corrupción territorial. Europa nos concedió la oportunidad de revertir nuestra situación y ustedes nos la han robado”, le ha espetado Jiménez a Saiz.



El senador de PP por Soria se ha pronunciado así, tras preguntar en el Pleno del Senado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, “cuál ha sido el resultado del estudio comprometido el 21 de mayo de 2024 por usted sobre las ayudas al funcionamiento para las empresas de Soria, Cuenca y Teruel implantadas por el Gobierno de España por considerarse desiertos demográficos”.

Jiménez ha recordado que, el pasado 21 de mayo de 2024, la ministra Saiz se reunió con las patronales de las provincias de Cuenca, Teruel y Soria y “se comprometió a evaluar el impacto de las ayudas para poder mejorar su intensidad con posterioridad”; y un año y cuatro meses después, “ni siquiera ha tenido la decencia de contestar a las cuatro cartas que le han remitido los agentes sociales, la última el pasado 15 de mayo de 2025”.

“Ni tiene ganas de trabajar ni ha hecho ninguna evaluación de las ayudas”, se ha dirigido a la ministra, tras lo que le ha reprochado que las ayudas no se han ampliado, y la ministra no ha accedido a volver a reunirse con las patronales.



“Europa nos permite la aplicación máxima del 20 por ciento y el Gobierno reconoce unas miserias, que suponen de forma efectiva un 1 por ciento para nuestras empresas. Las ayudas se empezaron a aplicar desde el 2023 y en lo que llevamos han supuesto una ‘increíble’ –ha ironizado- repercusión de 16 millones para Soria, 23 para Teruel y 27 para Cuenca”, ha resaltado.

“Si estas ayudas se hubieran aplicado al máximo, esto hubiera supuesto una repercusión global de 212 millones, 304 y 346 respectivamente. Si el Gobierno cumpliera con su compromiso podríamos crear 11.000 empleos y nuestros PIBS crecerían un 7%”, ha denunciado el senador soriano.

“Desde que ustedes gobiernan, siete años, la población en España ha aumentado en un 5,06 por ciento y la que más de estas provincias un 1,41 por ciento”, ha expuesto Jiménez, quien ha calificado como de “miseria las ayudas recibidas por Cuenca, Teruel y Soria”.

Igualmente, ha denunciado que, “en el último año Soria ha perdido 30 empresas y 212 trabajadores, Cuenca 200 autónomos y Teruel 186”.



“¿Sabe por qué no se molesta en trabajar por nosotros?”, ha preguntado a Saiz, tras lo que le ha acusado de “trabajar en permitir que otros saqueen el Estado, porque ocho votos bien lo merecen para que su número uno siga un ratito más en La Moncloa”.