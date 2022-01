Dosis de recuerdo para mayores de 60 años

Lunes, 03 Enero 2022 07:41

El Ministerio de Sanidad ha impulsado el cumplimiento de uno de los objetivos marcados en la Conferencia de Presidentes del pasado 22 de julio: lograr que el 80 por ciento de los mayores de 60 años en España tengan su dosis de recuerdo de la vacuna contra la COVID-19 antes de finalizar el año 2021.

Este porcentaje se logró el pasado martes y ya en la estadística del miércoles se había superado el 81,3 por ciento.

Así se desprende del informe de rendición de cuentas 'Cumpliendo' que ha sido presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su apartado correspondiente al área que dirige la ministra de Sanidad, Carolina Darias. C

on respecto a la campaña de vacunación, el Ministerio de Sanidad ha destacado ue España ha logrado llegar a casi el 90 por ciento de su población de más de 12 años vacunada con pauta completa y que hace semanas se inició la campaña de vacunación pediátrica con lo que ya el 25,8 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años.

Pero el objetivo de proteger a la población española contra la COVID-19 no ha mermado el de proteger a la población mundial conscientes de que de esta pandemia debemos salir todos.

Por ello se han donado más de 45 millones de dosis de vacunas a países de América Latina y África.

Así, se ha superado el compromiso de alcanzar los 30 millones de dosis donadas antes de que finalice el 2021y se está cerca de cumplir el objetivo marcado de donar 50 millones de dosis en el primer trimestre de 2022.

En este mismo documento se destacan otros objetivos que el Ministerio de Sanidad ha logrado en este último semestre donde ha tenido que compatibilizar su liderazgo al frente de la gestión de la pandemia y su labor de coordinación con las Comunidades y Ciudades Autónomas en la campaña de vacunación con el impulso a importantes cambios en materia sanitaria.

Entre ellos, en el segundo semestre del año se actualizó y aprobó en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, por primera vez en más de una década, la Estrategia de Salud Mental y se ha presentado el Plan de Acción 2021- 2024 Salud Mental y COVID-19 para atender al impacto provocado por la pandemia.

Una de las importantes lecciones de la pandemia COVID-19 está en la importancia de aumentar los recursos destinados a salud pública, no solo para vigilancia epidemiológica sino también para impulsar estilos de vida saludables.

Por ello, se ha previsto en los PGE-22 un incremento de las partidas para Salud Pública.