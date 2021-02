CARTA AL DIRECTOR/ Reflexiones sobre las elecciones catalanas

El presidente de Vox Soria, Carmelo Herrero, relata en esta carta al director su experiencia como apoderado en las elecciones autonómicas de Cataluña, celebradas este domingo.

Allí estuvimos. Quiero empezar diciendo que conocí a VOX por el asesinato de Víctor Lainez en Zaragoza; rondaba yo esa zona aquella noche cerca de esas calles escuchando a un vendedor de pizzas motorizado lo sucedido. Más tarde conocí a Javier Ortega Smith en Soria y comprendí que la historia de Vox sería decisiva para nuestra España. Este es!!.

Conocí a Santiago Abascal , este es mi jefe y como tal lo veré siempre. Llegadas las elecciones catalanas vi una posibilidad de mejorar y allí fui junto con Mariano Pascual y Antonio Borjabad.

Llegado a Cataluña ya por mi cometido personal de partido, vi más de cerca la ruina para mí espiritual y material de una España de zarzuela que ha dejado década tras década abandonados y olvidados a los catalanes que se sienten españoles. Una España que para mí hasta ahora se ha rodeado de mediocridades y mezquindades a gran dosis y que ha calado allí como una lluvia intensa sin un paraguas que te proteja .

De manera que por las calles con mi distintivo de Vox, vi la satisfacción en la cara de mucha gente,algunos se acercaban y me decían: sois nuestra única esperanza!!, El pueblo catalán tiene ganas de hablar me dio una satisfacción personal que se me acercara un ex-combatiente del Golfo entre más gente y me dijera que no tenía ni para comer, inmediatamente cogí mi dotación personal de alimentos y se lo di, cosa que me agradeció con la alegría de los que humildemente nos encontramos en momentos de dificultades; para mí la alegría más bella, la alegría de los que nos sentimos verdaderamente en las dificultades unidos porque pertenecemos a una misma nación, no hay que darle más vueltas.

Frío, agua soportados en la calle, ya que por orden de la junta electoral no se podía estar dentro de los colegios electorales más de 15 minutos hasta las 20,00 horas. Después allí a dar la cara frente a los apoderados de otros partidos, al principio cierta tensión a los veinte minutos ,no se me excluyó y pude ver que en los tres colegios que lleve con una compañera catalana todo fue democrático y respetuoso . Empezaron los recuentos, una independentista me dijo: te estoy dando suerte, cada vez que vienes salen más votos a Vox y así fue cada vez más, Jajaja nos reímos los dos.

Tantos aconteceres se sucedían encadenados unos a otros.., que ya comprendi que mi deber estaba cumplido y que bastantes de nosotros, no habíamos dejado las cosas al azar sino que habíamos puesto todos los recursos a nuestro alcance. Felicitaciones entre los apoderados, interventores y despedida.

El agradecimiento de bastantes catalanes por nuestra presencia: no nos abandoneis!!, sois nuestra única esperanza!!. El voto a Vox por lo que he palpado en Cataluña, es el voto de muchos catalanes que se sienten abandonados, maltratados y escasemente defendidos por sentirse también españoles.

No yace aquí la esperanza, sino las que la están ya despertando y la liquidación de España no llegara. VOX y Santiago Abascal no son una palabra vacía o una fuerza democrática desgastada por comodidad!!, Vox es ya una fuente de realidad y esperanza en este desierto. Viva España y Viva Cataluña!!.

Fdo: Carmelo Herrero, presidente de Vox Soria