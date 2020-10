Río Duero-Guaguas: un liderato con sabor a nostalgia

Sábado, 17 Octubre 2020 08:16

El Río Duero Soria recibe este domingo a las 12.00 horas en Los Pajaritos a Guaguas Las Palmas. En juego está un liderato, con sabor a nostalgia.

En pasado los años y ambos bandos han tenido que renacer de sus cenizas, tanto en las islas afortunadas como en el altiplano soriano, pero, caprichos del deporte, del destino y de la historia, este domingo una red de voleibol volverá a separar al equipo de Soria, vestido de azul celeste, del equipo de Las Palmas, con su característico color amarillo.

Dos ciudades que protagonizaron una década dorada en la cima del voleibol español, vuelven a disputar un duelo por lo más alto. Ver para creer, a las 12.00 horas en Los Pajaritos, el Río Duero se mide a Guaguas

Por parte local, el proyecto de Manuel Sevillano se ha mostrado sólido hasta el momento, con dos victorias por 3-0 que se traducen en el mejor inicio de Superliga de la historia del club, igualando un balance que no lograba un equipo de Soria desde la campaña 2011-2012.

Son argumentos interesantes para poner sobre la mesa en la campaña más compleja y abierta que se recuerda, pero no serán suficientes como para achantar a un plantel que se ha colgado el cartel de favorito. Los sorianos necesitan optimizar sus prestaciones y para ello podrán contar con todos sus efectivos, aunque Mario Jr todavía no está al 100% y Salas no podrá garantizar su concurso hasta última hora por sus compromisos laborales.

Por parte insular, también sendos 3-0 ante Rotogal Boiro y ante Unicaja Almería.

El equipo entrenado por Sergio Miguel Camarero, que tanto sufrió antaño a la abarrotada grada de La Juventud, quiere recuperar el espíritu del conjunto canario que logró cinco títulos de Liga consecutivos.

De hecho, tiene mimbres para merecer la vitola de favorito, con varios jugadores procedentes de Unicaja Almería que cuentan con gran experiencia y palmarés en la competición, como son Alejandro Fernández, Guillerme Hage, Pavel Kukartsev y el poderoso internacional Jorge Almansa.

A todos estos jugadores, conocidos por la parroquia local, se unen otros jugadores contrastados de la Superliga, como el central norteamericano Matthew Knigge, revelación del curso pasado en Emevé; y el experimentado central procedente de Ibiza, Stefano Nassini.

Si este recital de nombres ya sonaría a melodía propia de un Teatro Real, lo cierto es que el plantel cuenta con los cimientos sólidos de la plantilla de Vecindario, que llevaba años en claro rendimiento ascendente, empezando por un veterano jugador con pasado soriano, Moisés, uno de los mejores bloqueadores de cada temporada; el saltador Luca Biliato, el central De Carvalho, el punta Ruimán Artiles y el colocador Javier Sánchez.

Y por si fuera poco, otras dos estrellas: el colocador brasileño Bertassoni y el internacional español Gustavo Delgado que vuelve tras un largo periplo en tierras francesas.

No cabe duda de que el proyecto deportivo amarillo está construido para lograr títulos, pero el Río Duero Soria intentará generar dudas a su rival en un duelo en el que a buen seguro, el ganador, será el espectador.