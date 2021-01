Rio Duero estrena 2021 frente a Melilla Sport

Sábado, 16 Enero 2021 13:01

Se abre el telón de 2021 para el Río Duero Soria en Los Pajaritos. Y el rival será el Melilla Sport Capital. La cita será este domingo, a las 12:00 horas.

Por fin llega la hora del partido, la que estaban esperando los jugadores sorianos para revindicar el trabajo realizado hasta ahora y alcanzar los propósitos marcados para esta segunda vuelta.

Además, no se puede obviar que el equipo celeste tiene una espina clavada de la primera vuelta ante Melilla Sport Capital, en un encuentro que se perdió en el tie break, de ahí que haya ánimos para que el resultado se salde con victoria en Los Pajaritos.

No obstante, se tratan de puntos en juego claves en un mes de competición que, si no debe ser determinante por las características de este competitivo campeonato, no cabe duda de que podría marcar de forma notable el devenir de la misma, en la que el Río Duero Soria busca la permanencia en la Superliga masculina de voleibol, que se pone más complicada para un gran número de equipos, semana tras semana.

Este partido presenta a Melilla en la sexta plaza con 25 puntos, cinco puntos por encima de los sorianos superando la posición en la tabla. Un rival directo que podría sumarse a la lucha por la permanencia si el conjunto que dirigirá este domingo Elías Terés, logra la victoria con el máximo de puntos.

Algo que sonar, suena muy bien para los locales, pero que no será fácil de lograr a tenor del potencial exhibido por el rival de la ciudad autónoma en una gran primera vuelta.

Por si fuera poco, los locales no podrán contar en este partido con el apoyo de su afición en la grada, debido a las restricciones sanitarias establecidas por la Junta de Castilla y León.

En esta campaña, la afición soriana no ha podido presenciar el partido en directo en los duelos ante Melilla, Manacor y L´Illa Grau.

El choque, eso sí, podrá verse en con señal en directo a través del servicio de streaming del Río Duero Soria, en su canal oficial de youtube y con enlace en la portada de la web oficial, para facilitar la accesibilidad.

El partido depara la posibilidad de disfrutar de los primeros minutos de juego del receptor brasileño Fernando Pires, que tratará de dar un refuerzo al equipo en la faceta ofensiva, sin obviar el bloqueo y el saque.

Toda ayuda será necesaria, ya que el equipo no podrá contar con su preparador, Manuel Sevillano, quien se recupera de la enfermedad en estos momentos, por lo que las decisiones las tendrá que adoptar Terés, su mano derecha.

Melilla es uno de los equipos más incómodos de la competición que, por cuestiones obvias, ocupa una importante sexta plaza, en una temporada a cara de perro con grandes equipos.

El cuadro de la ciudad autónoma es tremendamente competitivo, con varios jugadores argentinos muy experimentados, agresivo en sus acciones, y exigirá el máximo al cuadro de Soria.

Interesante será el duelo en la dirección de juego, con dos jugadores con carácter como Xavi Folguera por parte local o Juan Martín Riganti en los visitantes.

Claro que este será uno de los duelos interesantes, pues Melilla tiene un arsenal ofensivo gracias a jugadores como el opuesto Federico Martina o los receptores Giustiniano y Monfort, como columna vertebral de un equipo bien compensado por el centro, y con muchas opciones en el banquillo.