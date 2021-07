El Voley Plaza regresa con 300 participantes

Miércoles, 28 Julio 2021 15:52

El Voley Plaza regresa este verano con casi 300 participantes y medidas anticovid con uso de mascarilla obligatorio y limitación de aforo.

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ha dado cuenta de la celebración de una nueva edición del Torneo de Voley Plaza que regresa después del paréntesis del año 2020 implementando importantes controles higiénico-sanitarios con los que garantizar su celebración.

La competición comienza el 2 de agosto y contará con 298 participantes y un calendario que hará que en todo momento los jugadores que permanezcan en la cancha no superen los doce entre las diferentes pistas y que todo el público se localice en la grada que estará también señalizada con precinto para mantener la distancia de seguridad entre asistentes y, de esta forma, evitar riesgos de contagio.

Por otro lado, el uso de la mascarilla será obligatorio para deportistas y aficionados.

“Se ha sido muy exhaustivo con estas medidas teniendo en cuenta que es un deporte sin contacto, a pista partida y que será obligatorio el uso de la mascarilla”, ha insistido el concejal.

Raúl Pascual, Óscar Serna, Irene Lablanca, Pablo Mugarza, Alejandra Olalla y Alba Bravo son los actuales organizadores de esta cita y señalan que han tomado el relevo con mucho entusiasmo en una séptima edición con cambios motivados por la situación derivada del covid, pero también con novedades en los calendarios por la reducción de parejas y la elaboración de calendarios y con muchas ganas de volver al ruedo de los participantes tras la suspensión del pasado verano.

Las competiciones de las categorías inferiores se celebrarán por la mañana de 10.00 a 14.00 horas con 24 tríos sub 14, 11 parejas sub 18 femenino y otras 18 en sub 18 masculino. La prueba popular cuenta con 32 parejas masculinas, 32 femeninas y serán 40 las que compitan en modalidad mixta.

La competición federada se divide en 22 open mixto, 12 open femenino y 20 open masculino.

Los partidos de categorías absolutas se llevarán a cabo desde las 19.00 horas hasta final del torneo y los encuentros decisivos que determinarán el palmarés se despejarán el domingo.

Los organizadores han destacado “las ganas de los competidores ya que, por ejemplo, las plazas para jugar la categoría popular mixta se agotaron en apenas tres horas”.

Por otro lado, la competición federada contará con deportistas locales, pero también con jugadores procedentes de otros puntos de la geografía nacional con inscritos de León, Valladolid, Ávila, País Vasco o Cantabría, entre otros.