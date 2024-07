El torneo de Voley Plaza cumple 10 años

Miércoles, 17 Julio 2024 13:21

El torneo de Voley Plaza cumplirá este verano su décima edición. Será del 27 de julio al 4 de agosto.

El concejal de Deportes, Manuel Salvador, ha acompañado a los organizadores de una nueva edición del Trofeo de Voley Plaza que cumple diez años con sorpresas y el objetivo de volver a superar la barrera de los 300 inscritos.

María Gómez, Dani Martín y Sergio Pascual, .los organizadores de esta convocatoria deportiva, han dado cuenta de los detalles de la cita que mantiene abierto su plazo de inscripción hasta el viernes en horario de tarde en el Airos de 19.30 a 21.30. Los partidos se llevarán del 27 de julio al 4 de agosto reservando los horarios matinales para las categorías infantiles.

Las finales se disputarán el domingo 4 de agosto.

Salvador se ha mostrado feliz de que este evento esté consolidado en el calendario estival de la ciudad y apuntado “al relevo generacional en la organización que evidencia la buena salud del trofeo y el voleibol”.

El concejal también se ha referido a la vertiente popular de la cita que permite que en la arena del coso convivan deportistas de todas las edades.

Dani Martín explicó que con el cartel se hizo un guiño a esa primera edición renovando el logo con el que arrancó el trofeo y a todos y todas los que han contribuido a su desarrollo durante todos los años.

Sergio Pascual ha añadido que “ahora mismos hemos superado el centenar de inscritos, pero esperamos que la mayor afluencia sea en estos tres días y volver a superar la barrera de los 300”.

María Gómez ha añadido además que “este campeonato además permite que mucha gente a la que le gusta el voleibol y que no juega durante el año lo pueda retomar con esas categorías populares. También mantenemos la Open para los federados”.

“Al final es un torneo para la gente de Soria a la que le gusta el deporte con muy buen ambiente y con mucha gente en la plaza y, además, en un escenario singular como es la plaza de toros”, han añadido.

Las categorías incluidas en el programa son sub 11, sub 14 y sub 18, la popular absoluta y la Open en la que participan los federados. La sub 11 incluye a cusatro jugadores, la sub 14 a tres y la sub 18 se divide en mixto, femenino y masculino.