El cuerpo técnico de Grupo Herce Soria presenta sus novedades

Martes, 27 Agosto 2024 20:58

Jordi Llonch y Lorenzo Martínez son las novedades del cuerpo técnico de Grupo Herce Soria para la próxima temporada.

Río Duero Soria y Grupo Herce han representado esta mañana el compromiso de patrocinio que une ambas entidades para la temporada 2024-2025, siendo la empresa soriana, por segundo año consecutivo, el principal patrocinador privado del club.

Además, el técnico Alberto Toribio, ha presentado a su equipo de trabajo, que este curso tiene como novedades la incorporación de Jordi Llonch como segundo técnico y de Lorenzo Martínez como fisioterapeuta.

El preparador del equipo, Alberto Toribio, ha presentado a su equipo de trabajo para la temporada 2024/2025, que cuenta con la figura de Jordi Llonch como segundo entrenador, Lorenzo Martínez como fisioterapeuta del club, ambos como principales novedades; sin olvidar a Enrique Guiu como tercer entrenador, Miriam Barranco como fisioterapeuta y Xavi Peña como preparador físico.

Jordi Llonch, segundo entrenador, ha explicado que ya había trabajado en Blume con Alberto Toribio. “El año pasado salí de Cataluña para crecer y cuando hace unos meses me llamó Alberto Toribio, con quien ya había trabajado, aunque es duro dejar un sitio en el que estás bien, la decisión era fácil. De momento las primeras sensaciones son buenas. Aunque falta empezar la competición, estamos trabajando bien y estoy dispuesto a aprender y aportar todo lo que pueda”.

Por su parte, el preparador físico murciano Lorenzo Martínez, ha indicado que “llegue a Soria hace diez años, donde he estado entrenando en el CAEP. Una vez finalizada mi carrera deportiva, me ha surgido la posibilidad de comenzar mi carrera profesional y aprender, por lo que estoy muy contento, con un equipo muy joven. Durante mis estudios me aficioné al voleibol, y en cuanto me llamaron no lo dudé”. En estos momentos ha destacado que durante la temporada se está trabajando en la prevención de lesiones, aunque “hay mucho trabajo por delante”.

En el capítulo de salidas, Alberto Toribio ha tenido palabras de reconocimiento a la labor de Óscar Serna como segundo entrenador la campaña pasada, el fisioterapeuta Román Robles, y el asistente técnico Miguel Fuente, a quien tanto él como el club desean muchos éxitos en su nueva etapa personal y profesional. Ante la decisión de los tres de buscar nuevos caminos, Toribio ha explicado que se han buscado perfiles con los que mantener una línea de trabajo similar, aunque hemos “reorganizado” aspectos de trabajo en el cuerpo técnico.

Grupo Herce

Durante el acto de presentación, Grupo Herce y Río Duero Soria han representado la continuidad de la constructora soriana como principal patrocinador privado del primer equipo de voleibol, Grupo Herce Soria. El presidente de la entidad celeste, Alfredo Cabrerizo, ha mostrado su gratitud a Grupo Herce, por su apuesta por la entidad, y con palabras especialmente emotivas, por la imprescindible colaboración del curso pasado para que el equipo pudiera afrontar las rondas más avanzadas de la competición europea, cuando los costes de los desplazamientos pusieron en jaque el presupuesto del club. Por este motivo, Cabrerizo ha obsequiado a Francisco Rubio, responsable de Grupo Herce, con una insignia del club.

Por su parte, Rubio, que ha calificado de “excelente” la campaña realizada por el equipo soriano de Superliga la campaña pasada, ha reiterado su compromiso con la provincia de Soria y en especial con el deporte, tal y como demuestra la vinculación con Río Duero Soria, mostrando su satisfacción por el buen hacer del equipo en la pasada campaña y deseando éxitos para la temporada que está a punto de com