Toribio: "hay que intentar no bajarse del carro"

Miércoles, 21 Agosto 2024 19:05

Grupo Herce Soria prepara su nueva temporada en la máxima categoría del voleibol español, con la ambición de seguir creciendo con una plantilla rejuvenecida, al mando de Alberto Toribio.

Toribio ha mostrado esta tarde su alegría por comenzar una nueva temporada ilusionante y que la plantilla está encarando, en sus primeros días de entrenamiento, con muchas ganas, a la espera de la incorporación de seis jugadores internacionales.

Los tres internacionales en las selección absoluta terminarán el 28 de agosto y se incorporarán el 2 de septiembre. Y después los tres jugadores internacionales sub-20, que disputarán el Europeo, lo harán después, en función de cómo avancen en la competición.

La previsión es que el 7 de septiembre, donde Grupo Herce Soria disputará su primer amistoso, en Valencia, frente a Spórting de Lisboa, tenga toda la plantilla.

De cara a la próxima temporada, Toribio ha deseado que el equipo pueda dar otro pasito más, pero ha advertido que todavía es pronto para apuntar objetivos, más cuando el resto de rivales se ha reforzado mucho.

“Tenemos que ser conscientes de cuál ha sido la clave de lo que nosotros hacemos. La clave no viene por hacer una inversión más alta que los demás sino por intentar trabajar mejor. E intentar que el equipo juegue mejor que nadie. Es lo que nos ha llevado a estar donde estamos. Y es verdad que una vez que nos hemos subido a ese carro, hay que intentar no bajarnos de él·, ha señalado.

Toribio ha señalado que el club tiene que acostumbrarse a que haya renovación en sus filas al inicio de cada temporada, sobre todo si el equipo lo hace bien, lo que aumentará el interés de otros equipos por hacerse con jugadores celestes.

El entrenador de Grupo Herce Soria ha asegurado que un objetivo importante es que el equipo no pierda su seña de identidad y la juventud es una de ellas.

“Acostumbramos a trabajar con jugadores jóvenes no sólo por necesidad, sino también por gusto. A mí me gusta trabajar con jugadores jóvenes y, en definitiva, trabajar con potenciales, en los que no te plantees objetivos a corto plazo sino también a medio y largo plazo”, ha manifestado.

Toribio ha destacado que han conformado una plantilla todavía más joven que la de la última temporada.

El entrenador ha reconocido que al equipo se le puede exigir estar en la Copa del Rey y play off de Superliga, aunque la plantilla se autoexigirá seguir entre los cuatro primeros equipos de la competición.

En la competición europea, donde le ha tocado el San Roque en la primera ronda, Toribio ha advertido que el equipo canario se ha reforzado mucho y será difícil pasar, aunque el equipo tendrá que hacer valer su experiencia en la competición.

“Vamos a intentar llegar al límite, como el año pasado, donde nos echó de la competición un equipo muy fuerte en Europa”, ha apuntado.

Toribio ha asegurado que su equipo tiene que hacer valer sus armas y el día a día, para plantearse objetivos ambiciosos, ante rivales que se han reforzado y que perfilan una dura competencia para las seis y siete equipos preparados para luchar por los primeros puestos.