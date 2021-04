Último partido en San Andrés del CSB Ciudad del Deporte

Sábado, 17 Abril 2021 11:48

El CSB Soria Ciudad del Deporte juega este domingo, a las seis de la tarde, su último partido en San Andrés en esta fase de la Copa.

Visita Soria el CB Palencia UEMC Electrodomésticos Ubón, uno de los equipos más fuertes del grupo, y contra el que los sorianos perdieron en el partido de ida por un ajustado 69-65.

Este partido se presenta como una oportunidad importante para los locales para poder clasificarse para la Final a 4 de la competición.

La actual normativa permite que socios y aficionados del CSB vuelvan a la grada de San Andrés, hasta completar el 33 por ciento del aforo.

Para ello, el club ha habilitado este REGISTRO DE ENTRADA

Este formulario estará abierto hasta llenar aforo.

No se garantiza la entrada a aquellas personas que no se hayan registrado en este formulario, si se cubre el aforo antes del domingo.

La entrada es gratuita para menores de edad, jugadores del club y socios no deportivos.

Para el resto de socios y aficionados en general, la entrada tiene un coste de 2 euros, a abonar en la entrada al pabellón.

El partido se puede seguir, como siempre, retransmitido y narrado por Asperón Estudios y comentado por el entrenador J.J. Carnicero. A través de nuestro canal de YouTube.