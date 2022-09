Silva mantiene el liderato en Vuelta a Hispania

Lunes, 26 Septiembre 2022 17:47

Silva mantiene el maillot rojo tras una nueva victoria de Larsen en Pomaluengo, en la tercera etapa de la Vuelta a Hispania sub-23

Llegó la etapa reina de la Vuelta a Hispania Sub23 y una fuga de once hombres puso en jaque la carrera hasta los metros finales.



Fernández y Suárez (Gomur), Bastida e Ibarlucea (Telcom), García y Urra (Eulen), los noruegos Madsen y Korsnes, el belga De Decker, Tomas (Brocar) e Inguanzo (Froiz) se marchaban en la primera mitad del día tras salir de Arriondas y llegaban a tener más de dos minutos sobre un pelotón en el que siempre tiró Previley Maglia con la ayuda de Valverde Team, Bicicletas Rodríguez Extremadura y Drone Hopper.



No fue hasta los dos últimos kilómetros cuando el pelotón atrapaba a los supervivientes Fernández y Korsnes, habiendo llegado el noruego a ser líder virtual de la carrera.



Un grupo reducido volvió a jugarse la victoria en un sprint cuesta arriba en Pomaluengo en el que repetía victoria Larsen al igual que ayer en Boo de Piélagos por delante de Vermoote, ganador el primer día en Arévalo.



Silva entraba en cabeza y mantenía el maillot de líder con Carro y Cadena en su mismo tiempo, con el verde pasando a manos de Larsen.



La montaña y las metas volantes no cambiaban de líder y tanto Gálvez como Delgado seguirán vistiendo mañana los respectivos maillots en la cuarta etapa que conducirá a la serpiente multicolor desde Santo Domingo de la Calzada hasta Tarazona.