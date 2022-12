Primer triunfo a domicilio de Semillas Adolfo Martínez

Domingo, 18 Diciembre 2022 14:49

El Semillas Adolfo Martínez ha logrado en la cancha del Club Baloncesto Villamuriel el primer triunfo a domicilio de su historia en la Primera División Femenina.

Por 57-63 se impuso el Club Soria Baloncesto en la provincia de Palencia a un equipo que había vencido cómodamente en el Polideportivo San Andrés en la primera vuelta y que se encuentra ubicado en la sexta plaza de la tabla clasificatoria.

Jennifer Verde y la burgalesa Clara Pérez anotaron 12 puntos cada una de ellas en un duelo en el que el Semillas Adolfo Martínez jugó un cuarto periodo para el recuerdo.

El Club Baloncesto Villamuriel vencía por 51-42 cuando ya se habían disputado 30 minutos. Pero el equipo dirigido por Daniel Hernández no acostumbra a rendirse. No lo hacía cuando perdía con contundencia y no iba a tirar la toalla cuando atisbaba la posibilidad de competir hasta el final.

Laura Marina, Naia Gómez, Laia González, Jennifer Verde y Elena Sáez fueron las elegidas por Daniel Hernández para saltar de inicio a la cancha en el cuarto periodo.

Que el rival anote seis puntos en diez minutos sólo se logra con la aportación de todas las jugadoras en una intensa defensa.

El último cuarto arrancó con un triple de Elena Saez y fue a falta de 3:05 para el final cuando, tras una valiente penetración de María Ledesma, el Semillas Adolfo Martínez se puso por primera vez por delante en el marcador (55-56). Olvidada completamente estaba ya la renta de 18 puntos a su favor (33-15 a 5:52 para el descanso) de la que había dispuesto el Club Baloncesto Villamuriel, que no se podía creer que se le estuviera escapando el triunfo.

Las palentinas anotaron siete triples en los primeros quince minutos de juego con un alto porcentaje de efectividad.

El Semillas Adolfo Martínez no se descompuso y ya avisó de sus intenciones con un parcial de 2-11 (del 37-19 al 39-30 con el que se llegó al final del segundo periodo).

Daniel Hernández había apostado por un quinteto titular compuesto por María Ledesma, Leticia Dupont, Jennifer Verde, Clara Pérez y Alina de Miguel e insistió en el descanso en los ajustes defensivos que era preciso realizar. La igualdad presidió el tercer cuarto (12-12) y lo sucedido en los diez últimos minutos compensa todos los sinsabores vividos en los momentos duros -ante rivales de una enorme entidad- que le ha tocado vivir a un Semillas Adolfo Martínez a quien nadie ha superado todavía en combatividad.

El Club Soria Baloncesto venía plasmando en las últimas jornadas la mejoría que había experimentado su juego, aunque esa progresión no se había traducido en ningún resultado positivo.

El pasado 27 de noviembre, el Semillas Adolfo Martínez ponía contra las cuerdas ante su afición al Patatas Hijolusa de León, el entonces segundo clasificado.

Nueve días después, y tras recorrer 1.244 en apenas 96 horas para viajar a Salamanca y a Santander, las sorianas tuvieron la oportunidad real de doblegar al Corema 21 Némesis, ante el que sólo perdieron en la prórroga.

En Villamuriel se demostró que es posible batir al sexto clasificado gracias la ilusión que genera jugar en Primera y al compañerismo que reina en el vestuario del Semillas Adolfo Martínez, que tendrá vacaciones hasta el próximo 15 de enero.