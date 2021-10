El Semillas Adolfo Martínez tampoco brilla frente a Némesis

Martes, 19 Octubre 2021 07:34

El Semillas Adolfo Martínez tampoco ha podido brillar este último fin de seman ante el Watium Némesis de Santander.

Un parcial de 4-15 en el primer cuarto le resultó insalvable al Semillas Adolfo Martínez en su encuentro de la quinta jornada de la Primera División Femenina ante un intenso Watium Némesis de Santander.

Al conjunto dirigido por Daniel Hernández le siguen pesando la inexperiencia y la ausencia de la lesionada Margot Legat, aunque la ilusión por participar en una categoría nacional y la capacidad de superación le permiten ofrecer rachas de buen juego.

El Watium Némesis venció en el polideportivo San Andrés por 40-69 en un duelo en el que Claudia Blandino anotó 7 puntos.

Habían transcurrido 10 minutos del choque y el Semillas Adolfo Martínez únicamente había anotado dos canastas, ambas de la base Laura Marina.

El Watium Némesis, también debutante esta temporada en la Primera División Femenina, unía su asfixiante defensa a su superioridad física y se marchaba claramente en el marcador.

Daniel Hernández apostó de nuevo por el quinteto que los fieles aficionados del Semillas Adolfo Martínez se saben ya de memoria: Laura Marina, Alina de Miguel, Laura González, Bárbara Fraile y Judit Verde.

Fue en el segundo cuarto en el que a mayor altura rindió el Club Soria Baloncesto. Un parcial a su favor de 1-6 les permitió a las locales acercarse a su rival (del 19-8 al 20-14), después de dos tiros libres anotados por Alina de Miguel y sendas canastas de Claudia Blandino y Bárbara Fraile.

El Semillas Adolfo Martínez sólo anotaría otros 4 puntos antes del descanso, por los 15 convertidos por el Watium Némesis. Las cántabras exhibieron durante todo el choque un gran juego colectivo y, a nivel anotador, sobresalió Andrea Antolín, con 16 puntos.

En el tercer partido como local de la temporada del Semillas Adolfo Martínez también intervinieron Sara Romero, Leticia Dupont, Laia González, Jennifer Verde, Maddi Schnell e Irene Domínguez.

Por culpa de un esguince de tobillo del que no termina de recuperarse no pudo jugar todavía María Ledesma. El Club Soria Baloncesto no convirtió ninguno de los ocho triples que intentó, aunque se mostró algo más acertado que en jornadas anteriores (12 de 15) en los tiros libres.

En las estadísticas no se recogen las segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades en el rebote que el Semillas Adolfo Martínez le concedió al Watium Némesis.

Esto es algo que termina lastrando y penalizando al equipo soriano, que, pese a todo, nunca baja los brazos. De hecho, en el último cuarto sólo perdió por 11-16. Eliminada, por cinco faltas personales, resultó Alina de Miguel y Laura Marina acumuló 33 minutos sobre la cancha.