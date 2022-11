El Semillas Adolfo Martínez firma su mejor partido

Lunes, 28 Noviembre 2022 16:50

El Patatas Hijolusa de León, actual segundo clasificado del Grupo A1 de la Primera División Femenina, ha sufrido para doblegar a un Semillas Adolfo Martínez que ha cuajado su mejor partido de la temporada en la duodécima jornada y que sólo cayó por 48-61.

Cuando restaban 6:02 para el final, el Club Soria Baloncesto perdía por cinco puntos (42-47) ante un rival que ha ganado diez de los doce partidos que ha disputado.

La francesa Margot Legat anotó 16 puntos y la júnior soriana Claudia Cabrerizo, en su segundo partido en la Primera División, permaneció ocho minutos en la cancha. Al Semillas Adolfo Martínez le resta un partido para concluir la primera vuelta -lo disputará el sábado en Salamanca- y el juego desplegado el domingo le permite encarar la segunda con ilusiones renovadas.

El Club Soria Baloncesto exhibió una gran intensidad defensiva en los compases iniciales del encuentro, lo que le permitió anotar con mayor facilidad que en anteriores jornadas.

El marcador reflejaba un 18-15 a la conclusión del primer cuarto, en el que las sorianas llegaron a mandar por 18-13.

En el segundo periodo, le costó más trabajo anotar al Semillas Adolfo Martínez, que perdía por 20-26 a 3:51 para el descanso.

Un triple de Margot Legat le daría el pistoletazo de salida a un parcial de 10-2 (Leticia Dupont firmó cinco puntos y Elena Sáez otros dos), que permitiría que el Club Soria Baloncesto llegara al descanso con dos puntos de ventaja (30-28) ante un Patatas Hijolusa que no esperaba semejante resistencia por parte de un equipo que sólo ha logrado un triunfo en toda la temporada.

Daniel Hernández, el entrenador del Semillas Adolfo Martínez, había apostado por un quinteto inicial integrado por María Ledesma, Laura González, Margot Legat, Leticia Dupont y Clara Pérez.

Al gran rendimiento colectivo del CSB también contribuyeron Laia González, Laura Marina, Jennifer Verde, Elena Sáez y la júnior Claudia Cabrerizo.

En la segunda mitad tuvo menos ideas ofensivas, y también menos acierto, un Semillas Adolfo Martínez que, pese a todo, no estaba dispuesto a arrojar la toalla.

Este equipo no se ha rendido ni cuando no exhibía su mejor versión, por lo que no lo iba a hacer cuando estaba obligando a emplearse a fondo a uno de los candidatos a luchar por el ascenso a la Liga Femenina 2, que se puso por delante en el marcador (31-32) cuando se había jugado 1:19 del segundo periodo.

El Patatas Hijolusa ganaba por 37-43 al final del tercer cuarto y al Semillas Adolfo Martínez todavía le durarían las fuerzas cuatro minutos. En ese tiempo anotó cinco puntos y sólo permitió que las leonesas convirtieran dos canastas de dos (42-47 a 6:02 para el final).

El parcial de 6-14 con el que terminó la contienda -gracias a la superioridad física y al acierto de las leonesas- no empañó el excelente partido que firmó el Club Soria Baloncesto que, tras visitar el próximo sábado a la Universidad de Salamanca, jugará el 6 de diciembre, en Santander y con el Corema 21 Némesis como adversario, el primer encuentro de la segunda vuelta de la Primera División Femenina.