El ciclista Iván Romeo, campeón de España en ruta

Lunes, 30 Junio 2025 08:15

El ciclista vallisoletano con vinculación familiar con Soria, Iván Romeo, vestirá de campeón de España en ruta los próximos 365 días.

El ciclista ha protagonizado este domingo un espectáculo con sello de la casa, atacando y rodando en solitario los últimos 20 kilómetros, para cumplir uno de los sueños de su carrera en el Paseo de la Bomba en Granada: ser campeón nacional.

https://yosoyciclista.s3.amazonaws.com/documentos/smartweb/noticia/59186/documentos/doc_686190ad297489_89044738_imagen_clasificacion---ruta-elite-uci-elite---CE-Granada-25.pdf

El nuevo campeón del mundo de la categoría es nacido en Valladolid y está formado como ciclista en la capital pucelana, aunque su familia materna es de Soria.

El ciclista del Movistar Team ha alcanzado la línea de meta con casi un minuto de ventaja sobre Fernando Barceló, que ha sido segundo después de rendir a un altísimo nivel y demostrar que tenía piernas hoy para luchar por el título nacional.

El tercer puesto se lo ha llevado Roger Adriá tras batir al sprint a un gran Juanpe López.

“Yo tengo eso, o gano solo y de esta forma o no ganó. Tenía claro que lo iba a intentar, he tenido a mi disposición a todo el equipo Movistar y no quería defraudarles. Haber podido rematar así la jornada ha sido genial”, ha explicado Romeo, que ha destacado que “durante algunos momentos he pensado que se me podía ir la carrera, pero he tenido sangre fría para no cerrar todos los huecos y cuando ha llegado mi momento he atacado, hemos colaborado bien para dejar atrás a corredores como Juanpe o Adriá. Luego tenía claro que tenía que dejar atrás a Fernando porque él es bastante rápido y he soltado un ataque fuerte de los míos y he podido abrir hueco”.