El C.D. Golmayo apuesta por el "fair play"

Miércoles, 04 Octubre 2023 08:07

El CD Golmayo Camaretas ha decidido apostar por el "fair play" y para ello ha dado el paso de eliminar los resultados abultados dentro de su estructura.

El CD Golmayo Camaretas se está tomando muy en serio su nueva reestructuración.

Tienen claro que su objetivo es la formación y, por ello, están realizando diferentes proyectos dentro de esta temporada.

Uno de ellos es que no reflejan en sus redes sociales ni en sus jugadores y jugadoras de fútbol base el resultado numérico de los partidos ya que, la directiva ha matizado “la palabra goleada no está en nuestro diccionario. Si va a favor nuestra, los entrenadores saben que tienen que implantar en el partido x número de pases para poder disparar a puerta, no presionar la salida de balón, etc. Si va en contra, animamos a seguir luchando puesto que inculcamos valores de perseverancia o el camino como meta, celebramos objetivos alcanzables como el robo, entre otros”.

Sin duda alguna, el club quiere transmitir ‘fair play’.